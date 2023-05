Motorshow: musica ed esposizioni

Conto alla rovescia per il secondo motorshow Fabriano. L’evento è organizzato da Scuderia Autocross Marche, Scuderia Catria, Uisp e Agriturismo "Il Gelso", e si tiene nel weekend prossimo, da venerdì a domenica. Il cartellone miscela esposizioni di mezzi, concerti live, momenti di sport e intrattenimento per bambini a un’attenta gastronomia che porta in tavola le eccellenze del territorio e i piatti della tradizione. L’evento è ospitato nel grande parco dell’agriturismo in frazione Melano 102 e ogni giorno oltre a stand gastronomici sarà attivo il servizio ristorante sia a pranzo che a cena con menù variegati che puntano sulla tradizione e rileggono, nei piatti, anche la storia del territorio. Il taglio del nastro venerdì dalla tarda mattinata con esibizioni di fuoristrada, autocross terapia per diversamente abili, l’esposizione e la dimostrazione di trattori d’epoca, il raduno di trattori moderni e di auto tuning. Per i più piccoli, gonfiabili e mini quad, e l’orchestra Googanza. Sabato al via le prove libere di autocross, fuoristrada, con l’esposizione di trattori d’epoca, gonfiabili e mini quad per bambini, poi la musica straordinaria della cover band di Vasco, "Le Bollicine".