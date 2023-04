Movida, confermato il giro di vite per i locali

di Silvia Santini

La primavera è arrivata, i bar hanno già allestito dehors e tavolini all’aperto per accogliere i primi turisti, e con essa torna a Sirolo l’ordinanza sindacale per la chiusura notturna dei locali pubblici del centro storico e per la limitazione alla vendita di alcolici e non solo. Il documento è entrato in vigore sabato, lo sarà fino al 30 e poi verrà prorogato. Con ogni probabilità però quest’anno il sindaco Filippo Moschella estenderà i limiti oltre il centro, compreso tra via Giulietti e le vie dentro la cinta muraria da piazza Vittorio Veneto a piazza Franco Enriquez, per annettere anche Casacon, il complesso che inaugurerà probabilmente entro questo mese che sorge sulle ceneri dell’ex Conchiglia verde. Il progetto è incentrato sull’essere umano a 360 gradi e quindi non sarà "solo" una struttura ricettiva con ristorante, cocktail bar, musica live e suite ma anche un punto di ritrovo per attività variegate. Ecco di nuovo dunque il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande dall’una di notte, di aprire i locali di vendita prima delle 6 e di dare il via al riordino e alla pulizia dei locali dopo le 2 perché per quell’ora le luci devono essere spente e i locali dell’esercizio chiusi. Una decisione che era già ricaduta sugli esercizi del settore alimentare o misto e sulle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato. Non possono vendere alcol "da asporto" da mezzanotte alle 7 (deve essere consumato all’interno dell’esercizio o nei dehors) e la musica deve essere misurata rigorosamente come da regolamento comunale. I gestori devono rimuovere giornalmente i rifiuti abbandonati nelle vicinanze dell’attività e chiunque non può abbandonare rifiuti fuori dai cestini pubblici. Pena multe da 500 a cinquemila euro. "Serve a favorire la pacifica convivenza fra i locali del centro storico e i residenti – ribadisce il primo cittadino –. Il provvedimento è necessario per continuare a contemperare le esigenze dei sirolesi con le necessità delle attività commerciali verso un turismo ecosostenibile di qualità". Poi ha aggiunto: "In tre mesi abbiamo speso quasi 100mila euro per le asfaltature delle strade, la creazione di marciapiedi e l’eliminazione di dossi creati dalle radici degli alberi per una Sirolo sempre più bella e sicura e con l’arrivo della primavera stiamo proseguendo".