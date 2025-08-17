Movida da far west: in tre al pronto soccorso

Movida da far west a Ferragosto, in tre finiscono in ospedale. Feste blindate dai security negli chalet dove tutto è filato liscio, ma sul lungomare e nelle strade in prossimità dello stesso sono state tante le scorribande di giovani e giovanissimi per lo più in preda ai fumi dell’alcool già dal tardo pomeriggio.

Prima di cena, in uno stabilimento del lungomare Mameli, un cliente è stato fermato da altre persone che si trovavano al bar, perché in preda ai fumi dell’alcool ha incolpato un cameriere di avergli rubato il portafoglio che nel frattempo era stato ritrovato sul tavolo dove si era seduto prima di alzarsi per andare a prendere da bere.

Il primo intervento della polizia è stato effettuato poco dopo mezzanotte, in prossimità del porto: gli agenti, coordinati dal vice questore Mabj Bosco, sono stati chiamati a seguito di una rissa tra ventenni. Uno di loro è finito in ospedale, un altro è stato medicato sul posto.

Entrambi sono stati fermati ed identificati dagli agenti in via Bixio, mentre il terzo è stato rintracciato dai poliziotti, grazie alle segnalazioni di alcuni ragazzi che si trovavano a una festa in spiaggia, a riva, vicino agli scogli.

Tutti sono stati identificati, ma nessuna denuncia è stata ancora sporta. Una serata difficile anche per gli agenti della polizia municipale che sono intervenuti su segnalazioni di intralci alla circolazione, passi carrabili e musica troppo alta proveniente da chalet e locali.

Nessun criticità è invece emersa dai controlli effettuati presso giardini e parchi per scongiurare bivacchi notturni, mentre un intervento è stato effettuato alla stazione ferroviaria dove sono stati segnalati ragazzi, in attesa dei treni, seduti sulle piattaforme con le gambe sopra i binari. Il tempestivo intervento degli agenti, coordinati dal capitano Barbara Assanti, ha scongiurato il peggio.

Un’ambulanza è intervenuta sul lungomare Mameli per soccorrere una giovane che aveva abusato con l’alcool, la ragazza è stata trattata sul posto e poi è stata affidata ai genitori.

Diverse le risse e liti segnalate sul lungomare di levante, nel tratto porto – Ponte Rosso, ma la polizia, arrivata sul posto, non ha rilevato alcuna situazione critica. Due i giovani rimasti feriti in una rissa tra due bande di giovani extracomunitari, scoppiata sul lungomare Mameli poco dopo le 6, all’altezza dei Giardini del Fanciullo.

Tre le gazzelle arrivate tempestivamente sul posto: i carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto, al momento non sono state sporte denunce.

Sul posto due giovani, di cui un minore, sono stati soccorsi dal 118 e dalla Croce Rossa a causa di ecchimosi riportate durante la lite che si è scatenata in spiaggia poco prima delle 6, davanti a tanti ragazzi che, dopo aver ballato negli chalet, come da tradizione aspettavano l’alba.

Secondo alcuni testimoni, i due gruppi si sarebbero affrontati e ad avere la peggio sono i due ragazzi finiti in ospedale: entrambi hanno riportato lievi ferite e sono stati subito dimessi con una prognosi di pochi giorni.