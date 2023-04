Movida, disagio giovanile e ateneo "Ciò che serve ora ve lo diciamo noi"

"Noi giovani siamo stanchi di dover sempre andare fuori città per divertirci. Se non penso allo svago a questa età quando lo farò? Di sera Ancona, in centro e non solo, c’è il deserto e io ho paura a girare". La linea che unisce il divertimento e la sicurezza a causa del disagio giovanile è sottile. Per semplificare sono stati scelti due termini stereotipati e forse sbagliati: movida e baby gang. Secondo Giulia Fedele manca l’offerta dedicata ai suoi coetanei: "Se esco e non trovo nulla io mi devo chiudere in casa – aggiunge la studentessa del liceo Galilei – e questo è ridicolo. Di questo passo nessuno vorrà investire in una città morta. Se invece fosse piena di gente la sicurezza ne guadagnerebbe". Riccardo Giardi, che ha deciso di sostenere la lista civica in appoggio a Francesco Rubini, pensa invece sull’offerta degli spazi su un approccio diverso: "La città ha sbagliato le modalità di attrazione verso i giovani. Esternalizzare l’offerta ai brand delle multinazionali, spostare il cuore del divertimento verso l’entroterra, in mezzo a una zona industriale è sbagliato. Va invertita la rotta, investendo sui giovani ma senza cadere nell’errore di inquinare il tessuto della città. Il disagio giovanile? Il Covid ha sviluppato un disagio latente. Assieme alle crisi economiche e immobiliari del passato hanno creato la base per l’esplosione di fenomeni di devianza. Creare l’immagine delle cosiddette baby gang è solo un ombrello per nascondere che è in corso un conflitto sociale su cui le istituzioni non hanno fatto un buon lavoro. Il lockdown così lungo, il green pass hanno creato confusione. Non poter vedere la mia ragazza di Osimo per mesi è stato duro per me, per altri sono scattati dei traumi". Giacomo Petrelli punta su visione e concretezza: "La proposta di Ancona sulla movida è al momento insufficiente. Il Comune deve servire nuove iniziative e locali facendosi carico di alcuni costi; servono altri spazi, non basta più solo PDP (Piazza del Papa, ndr), creando punti di interesse, aule studio condivise; infine potenziare il trasporto pubblico locale per consentire la mobilità di chi non ha i mezzi. Tutti vogliamo che ci si diverta di più". E sul disagio giovanile: "Un giorno, durante una rissa in corso Garibaldi, io sono andato a parlare con i membri di quelle bande, ho chiesto quale futuro volessero e loro mi hanno risposto ‘Noi non ce l’abbiamo un futuro’. Serve una strategia che punti sulla prevenzione e sull’ascolto; altre telecamere, agenti e repressione non aiutano".

Sul disagio giovanile per la Fedele "manca la comunicazione tra generazioni, tra figure. Spesso non veniamo presi sul serio. Servirebbero luoghi di educazione per adulti piuttosto. Ho passato una vita a essere educata, eppure i maleducati crescono. I giovani non sono pacchettini regalo". Ancona città universitaria? C’è tanto da fare: "Può e dovrà diventarlo – per Petrelli – e io sogno una città a misura di studente. Deve però saper coniugare studio e divertimento, fornire spazi e diventare interessante per gli studenti". Per Giardi "Ancona non diventerà mai come Bologna, una città storicamente costruita attorno al suo ateneo, in grado di offrire spazi e creare ambienti di confronto" mentre secondo Giulia Fedele "mancano i servizi e senza quelli non si andrà mai da nessuna parte".

Pierfrancesco Curzi