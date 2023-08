Movida e alcol, la polizia scende in campo

Sicurezza, la polizia scende in campo per sensibilizzare la popolazione: questa mattina dalle 10 alle 13 gli agenti del Commissariato saranno presenti ai ‘Bagni Cristina’. L’iniziativa fa parte della campagna ‘Estate in sicurezza’ finalizzata a migliorare la qualità della convivenza civile ed a garantire il vivere ordinato delle comunità.

Una campagna che assume sempre più importanza anche alla luce dei fatti spiacevoli che accadono ogni week-end nei luoghi della Movida, dove giovani e giovanissimi si azzuffano dopo aver abusato di alcool nei locali, o peggio dopo aver bevuto sostanze alcoliche portate ‘da casa’. Una vera e propria piaga quella dei disordini durante la Movida per lo più nei mesi estivi.

A correre ai ripari sono già stati numerosi operatori balneari che, per evitare danneggiamenti ad attrezzature hanno assunto vigilantes privati, in quanto gli uomini delle forze dell’ordine, impegnati su più fronti, non possono garantire la sorveglianza costante di ogni singolo stabilimento. Sono state avviate opportune intese con le Associazioni di categoria, in rappresentanza degli stabilimenti balneari, al fine di organizzare attività di prossimità, presso gli stabilimenti stessi. Inoltre, in considerazione della necessità di monitorare i profili di ordine e sicurezza pubblica, nel pomeriggio di domani verranno impiegati nei servizi esterni in ambito provinciale, anche gli equipaggi delle U.O.P.I. (Unità Operative Pronto Intervento). Intanto oggi le moto d’acqua della Polizia di Stato con due operatori del centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia ed un operatore della Questura dorica vigileranno le acque del litorale costiero tra Numana e Senigallia.

Particolare attenzione sarà rivolta alle aree di balneazione, grazie anche alla notevole manovrabilità e agilità degli acquascooter sarà possibile garantire la sicurezza e l’incolumità dei bagnanti. "La fascia costiera della riviera del Conero è da sempre corollario di eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento, con notevolissimo afflusso di persone – spiega il Questore Capocasa - È fondamentale in questo panorama l’impegno corale nell’attuazione di dispositivi interforze, cui sono stati invitati a partecipare anche soggetti privati e associazioni di categoria in uno sforzo sinergico, avente come modello la "Sicurezza integrata" al fine di garantire momenti di serenità e spensieratezza nella nostra meravigliosa provincia".