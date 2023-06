Movida e chiusura dei locali, ordinanza estesa a Casacon

Musica, balli, buon cibo e tanto altro ma con i limiti. Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella ha rinnovato l’ordinanza che impone le chiusure notturne dei bar e locali pubblici del centro storico con una novità che estende il raggio di azione. "Abbiamo inserito nell’ordinanza Casacon sia perché appena inaugurata sia considerata la sua posizione attigua al centro storico – spiega il primo cittadino –. Il termine della somministrazione e contestuale chiusura dei locali alle 2 di notte. Abbiamo fatto un ulteriore passo per uniformare le chiusure di tutte le attività commerciali del centro storico tutelando la serenità notturna dei sirolesi e dei turisti dimoranti. Da adesso Sirolo sarà più bella e magica anche di notte, nel segno della pacifica convivenza fra attività commerciali e residenti e turisti che ci soggiornano per un periodo più o meno lungo di tempo". A tale orario dovranno essere chiusi gli accessi e le saracinesche dei locali e si dovranno invitare gli avventori a terminare le consumazioni e uscire dalle aree in concessione entro le 3, aggiunge poi l’ordinanza, per ora in vigore fino al primo luglio ma che sarà rinnovata per tutta l’estate. Il complesso sorto sulle ceneri dell’ex Conchiglia verde dovrà quindi sottostare alle stesse regole degli altri locali in centro. Tra gli altri punti dell’ordinanza c’è anche il divieto di vendita di alcol "da asporto" da mezzanotte alle 7 e la musica deve essere misurata come da regolamento comunale. I gestori devono rimuovere giornalmente i rifiuti abbandonati nelle vicinanze dell’attività e chiunque non può abbandonare rifiuti fuori dai cestini pubblici. Pena multe da 500 a cinquemila euro.