Movida e lotta allo spaccio. Giravano in auto con la droga e un coltello da cucina

Coltelli e droga per vivere lo sballo del fine settimana. Non ci sono riusciti cinque giovani finiti nei controlli del week end dei carabinieri della Compagnia di Ancona. Una prima verifica, effettuata sabato sera, ha portato i militari a sorprendere un 20enne e un 23enne con un coltello con una lama lunga 15 centimetri e due grammi di hashish. Il controllo è stato fatto in corso Amendola.

Una pattuglia dei carabinieri si trovava in zona quando ha notato una Lancia Y con a bordo i due giovani. La vettura è stata fermata come altre prima di quella ma gli occupanti si sono mostrati subito nervosi e agitati nel consegnare i documenti per un controllo al terminale. I militari così hanno voluto approfondire la loro posizione effettuando una perquisizione sia a bordo dell’automobile che addosso ai due.

Nella disponibilità del 20enne, il conducente, c’era un grosso coltello da cucina avente una lama della lunghezza di circa 15 centimetri. Il motivo per cui lo avesse con sé non è stato spiegato. Nelle tasche dei pantaloni del passeggero c’era invece un frammento di hashish del peso complessivo di circa due grammi.

I due sono stati denunciati per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un controllo effettuato a Falconara, nella stessa serata, i militari della tenenza hanno approfondito delle verifiche su tre giovani del posto perché erano stati visti armeggiare tra loro e frequentare persone poco raccomandabili. I tre amici sono stati perquisiti e sono stati trovati in possesso di modici quantitativi di hashish e di alcuni spinelli già confezionati probabilmente per divertirsi nella serata del fine settimana.

I carabinieri hanno esteso il controllo anche alle loro abitazioni. Dentro casa di un 23enne sono stati rinvenuti ulteriori 15 grammi della medesima sostanza, hashish, già suddivisa in dosi confezionate in un involucro termosaldato in cellophane, nonché tutta la strumentazione atta al relativo taglio e confezionamento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente recuperato e sottoposto a sequestro. I tre amici sono stati segnalati, in qualità di assuntori, alla Prefettura. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente e ad un eventuale giro di spaccio tra giovanissimi. Quello della droga diffusa soprattutto nel fine settimana è un fenomeno che i militari mirano a stroncare sul nascere.

