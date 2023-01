Movida e sballo, maxi controlli in Valmusone

Maxi controlli congiunti da parte delle forze dell’ordine fuori dalle scuole della Valmusone per contrastare lo spaccio di droga. Con l’intervento anche di un equipaggio della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, richiesta per alzare l’effetto deterrente del dispositivo finalizzato soprattutto alla prevenzione della vendita e consumo delle sostante stupefacenti tra i giovani ed i giovanissimi appunto, venerdì in particolare è stato monitorato il flusso in entrata degli studenti nei plessi scolastici di Castelfidardo, in modo da bloccare gli eventuali consumatori di sostanze illecite. Sabato gli agenti della Polizia di Osimo assieme ai militari della Compagnia Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale, hanno svolto un servizio integrato di controllo del territorio interforze dedicato ad arginare gli effetti molesti della movida proprio nei frangenti in cui il centro storico è più frequentato dagli adolescenti. Identificati 82 soggetti e 15 veicoli senza che risultassero irregolarità (nonostante tra questi ci fossero alcune persone con pregiudizi di polizia a carico) così come nei quattro esercizi pubblici sottoposti a verifica amministrativa.