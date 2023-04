Movida "Ecco Out Of, è la nostra scommessa"

Rinasce l’ex bar Veneto di via Montebello: riaperto ieri col nome di ‘Out Of’. È questa la sfida di Danilo Carra e Leonardo Spoletini. Entrambi 38enni e originari della provincia di Ancona, i due sono amici da una vita.

Ieri, alle 11, le saracinesche dell’ex Veneto caffè si sono alzate dopo 3 anni di chiusura. I locali – con più di 50 anni di storia – erano infatti sfitti dall’inizio della pandemia da covid. Tantissime le persone che si sono riversate in via Montebello per salutare i due nuovi titolari e vedere come quella parte di storia sia cambiata nel tempo: "Abbiamo aggiunto una vetrata, ma la pavimentazione è sempre quella del vecchio bar".

C’è la storia, la sobrietà che contraddistingue Carra e Spoletini, ma anche lo sprint e la professionalità per animare una via che altrimenti – diciamolo – sarebbe solo di passaggio. Ieri, alle 11.15, in molti sedevano già nei dehors all’esterno del bar, contornati da rigogliose piante rampicanti in vasi grigi.

L’interno, marrone cioccolato, ha uno stile vintage e accogliente. Lampade retrò ed orologi bordeaux fanno da sfondo per foto e scatti improvvisati. Suggestivo il bar e persino il locale principale, con bottiglie a vista e uno staff quasi tutto al femminile: "In tutto, siamo in 7 – spiega Carra –. Venite, vi mostro i locali". La sala principale ha pochi tavoli. Dietro, una sorta di privé con diverse sedie, alcune in tessuto, altre in acciaio. La sala slot di un tempo, invece, non c’è più. "È stata dura rinnovare un locale, ma siamo contenti di come è venuto. La gente, per ora, sta rispondendo bene, sto parlando un po’ con tutti".

Una superficie di 130 metri quadri piena di gente. Clienti che portano fiori, regali e portafortuna per Danilo e Leonardo. A Senigallia, i due erano già conosciuti per il loro locale di piazza Simoncelli. "Era da un po’ che avevamo in mente di aprire un secondo locale ad Ancona. Poi, l’alluvione ha distrutto il nostro negozio principale di Senigallia e così abbiamo deciso di trasferirci definitivamente qui. Anche perché noi siamo anconetani e amiamo questa città".

E se i giovani sorseggiano birra di buon mattino ridendo sopra un chiacchiericcio rotto dal ticchettio delle tazzine, i più adulti ordinano caffè e pastarelle. Per Cristina Pincini ed Emanuele Polverini, tra i primi a varcare la soglia dell’Out Of, "qui, il problema grosso è il parcheggio, ma questo bar sembra molto bello. Un locale che rinasce è sempre positivo, altrimenti queste restano vie morte".

"È un evento bellissimo, ci voleva ad Ancona. Effettivamente, è un negozio storico ed è un valore aggiunto per la città, oltre che per i ragazzi. Io sono venuta appositamente da Falconara", fa sapere Fabiola Sassi. Il bar, aperto per colazioni, aperitivi e dopocena, osserverà il seguente orario 7.45-2 di notte (la domenica dalle 17 alle 2).

Nicolò Moricci