Movida ed estorsione, ruba smartphone a una ragazza e le chiede soldi: arrestato rifugiato

Ancona, 22 ottobre 2023 – Aveva dimenticato in fretta gli stenti che lo avevano sostenuto nel viaggio della vita dalla sua Tunisia verso Lampedusa. Ventotto anni, collocato grazie al protocollo in essere della Prefettura in un alloggio nei pressi del centro, in tasca lo status di richiedente asilo. Chiedeva protezione il tunisino di 28 anni quando ad agosto sbarcò in Italia. Adesso probabilmente chiede la libertà, visto che si trova chiuso in carcere a Montacuto.

A sinistra, il ragazzo con il cellulare appena rubato; a destra invece, i danneggiamenti

Le accuse nei suoi confronti sono frutto di un’indagine accurata da parte degli uomini della squadra mobile di Ancona, diretti dal dottor Carlo Pinto: estorsione aggravata, lesioni, furto, danneggiamento.

In concorso con un connazionale di 24 anni che una casa ad Ancona ce l’ha, lavora e non ha alcun bisogno di protezione.

Ma proprio il fatto di essere un rifugiato non ha giovato troppo al 28enne magrebino per il quale si sono spalancate l’altro ieri le porte del carcere. Mentre il complice per ora è solo denunciato, ma stando alla ricostruzione investigativa ha tenuto testa al connazionale nella condotta criminosa. E’ successo tutto lunedì sera in piazza del Papa.

I due tunisini stavano fumando e ascoltando musica con un telefonino davanti a un noto locale del centro della movida anconetana. Dentro, una comitiva festeggiava la laurea di una studentessa universitaria molisana. I due nordafricani hanno adocchiato una delle festeggiate: uno di loro ha sfilato il telefono dalla tasca della giacca mentre rientravano nel locale. Lei se n’è accorta subita, ma il tunisino è stato svelto, mettendosi a correre verso via della Catena. E’ qui che la giovane è stata di fatto trascinata dal complice dell’arrestato, afferrata con forza per un braccio. La ragazza ha supplicato il 28enne di ridarle lo smartphone.

Quello niente. "Se rivuoi il telefono mi devi pagare". Per sfortuna della ragazza i soldi erano all’interno della cover del telefono. Il complice 24enne li avrebbe presi e sarebbe tranquillamente ritornato davanti al locale. Le ragazze, impaurite, gli hanno chiesto di andarsene. Lui per rabbia ha spinto una delle giovani, facendola cadere a terra, procurandole lesioni al gomito e una gamba.

Alla laureata, a cui era stato rubato il telefono, è andata peggio: è stata colpita al volto col vetro di una bottiglia di birra. Per fortuna le due amiche, poi portate in pronto soccorso, hanno riportato ferite guaribili in cinque-sei giorni. Quella a terra veniva colpita ripetutamente a calci e pugni.

Una sorta di "Arancia Meccanica" che ha messo la pietra tombale sulla serata di festa. La mattina seguente le ragazze sono andate a denunciare tutto in Questura. La Mobile si è subito messa in moto. Fondamentali le immagini delle telecamere di piazza del Papa, quelle del locale e quelle che illuminano via Oberdan, dove poco prima del fattaccio il richiedente asilo aveva sfasciato per diletto lo specchietto di un furgoncino parcheggiato. Grazie alle immagini, la polizia ha ricostruito tutto e ha identificato gli aggressori. Per il 28enne è scattato il fermo per pericolo di fuga, avendo lo status di rifugiato. Il complice è stato denunciato. Ma le indagini non finiscono qui.