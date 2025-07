Movida molesta, nasce un comitato del lungomare

Riesplode la lotta ai decibel, tra i residenti del lungomare nasce un comitato spontaneo. La Movida divide la città: dopo la stretta sull’intrattenimento danzante e la diminuzione delle deroghe, i residenti in prossimità di alcuni chalet non tollerano nemmeno la musica all’ora dell’aperitivo: dalle 17 alle 20. Ma c’è anche chi non ci sta: "Senigallia non deve tornare ad essere una città per famiglie e anziani". La mole di eventi che renderà viva la spiaggia di velluto per tutta l’estate e che ha consentito di contare per il 2024 oltre un milione di presenze, unita alla voglia di fare festa, hanno fatto fare un balzo indietro di dieci anni, con tanto di polemiche legate alla musica e al divertimento. Un argomento che in passato aveva riguardato per lo più la zona di ponte Rosso, per poi spostarsi all’altezza di via Spontini fino ad arrivare sul lungomare Marconi, senza tralasciare il porto della Rovere: nel mirino del Comitato spontaneo sono finiti alcuni locali che producono divertimento, ma, a detta del comitato, alzando troppo il volume. Quella dei decibel è da sempre una guerra che divide la città: "Senigallia è una città turistica e la gente viene qui per divertirsi – spiega un residente di via Bovio – la musica non c’è tutti i giorni, bisogna essere anche un po’ tolleranti. Io ho una certa età e quando sento parlare di Villa Sorriso mi viene la malinconia, allora il locale era vicino ad altre abitazioni, nessuno si è lamentato, anzi, i vicini venivano invitati alle feste! Per qualche anno a lamentarsi sono stati i residenti del centro, perché la gran parte degli eventi si svolgevano là, adesso che anche il lungomare è tornato di moda, dovremmo essere contenti". E se fino a qualche anno fa a lamentarsi, per voce dei loro clienti, erano alcuni albergatori, oggi che gran parte delle strutture hanno provveduto a migliorare l’insonorizzazione, a insorgere sono i residenti. Tante le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine nell’ultimo week-end, quando sono scattati anche i controlli in alcuni chalet dov’è vietato organizzare grigliate in spiaggia.