Movida "Noi giovani costretti a emigrare"

di Nicolò Moricci

M come movida. Si scrive ‘divertirsi’, si legge ‘annoiarsi’. Se da una parte ci si lamenta delle baby gang e dei giovanissimi delinquenti in erba che colpiscono con furti al mercato di piazza Roma (come avvenuto la scorsa settimana), o che seminano panico per le vie della città, come accadeva tempo fa, beh, dall’altra parte si dovrebbe avere una maggiore attenzione verso i giovani. Qualcuno li sommerge di aspettative dicendo che sono il futuro, ma i ragazzi di oggi sono il presente. E a loro bisogna pensare e parlare, non solo in campagna elettorale. Soprattutto e a maggior ragione se sono proprio i giovani adulti di oggi a gridare ascolto, a chiedere eventi, iniziative, locali adeguati alle loro esigenze. Che poi si tratta semplicemente di socializzare, di incontrarsi, di parlarsi, di ballare. Si chiama vita sociale, una componente fondamentale del benessere mentale. E badate, non si tratta di sballarsi. Che il sano divertimento possa essere anche diurno e non necessariamente notturno, loro, i 20enni di oggi, lo sanno bene. Ma guai a demonizzare la notte: si può ballare ad ogni ora e ci si può divertire in sicurezza. Tuttavia, il rischio è poi quello di rimanere a piedi, senza autobus che ti riportino a casa, perché ad Ancona – a notte fonda – questo succede. Se questi sono gli anni più belli, perché così si dice, siamo davvero sicuri che il capoluogo regionale sia adeguato ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze del posto? L’offerta young – per dirla all’inglese – ad Ancona scarseggia. Ultimamente, grazie al cielo, ha aperto una discoteca nella zona industriale della Baraccola. Piazza del Plebiscito (per tutti piazza del Papa) offre spazi all’aperto ideali per l’estate e per un aperitivo tra amici. Poi, chiaramente, c’è il Bowling (sempre alla Baraccola). Il Passetto, sopra allo stabilimento balenare ‘Il Valentino’, è ormai orfano da anni di quel locale amatissimo dalla movida. Si disse che il solaio non fosse a norma e venne chiuso. Ora, in quella terrazza vista mare immersa nel verde ci sono ombrelloni e sdraio pronti per l’estate. Era così difficile fare una prova di resistenza e adeguare il solaio alla disco? Niente più sorrisi dei ragazzi, poco svago, nessun evento. Non lo diciamo noi, lo evidenziano loro, i giovani: "Ad Ancona, non c’è nulla da fare il sabato sera, a parte piazza del Papa. Noi siamo costretti a muoverci in macchina, nei dintorni" fa sapere Francesco Ilari, 18 anni. Muoversi in macchina significa mettere in conto incidenti, chiaramente. "E soprattutto devi averla, la macchina – gli fa eco Pietro Caselli – Basta spostarsi di qualche chilometro per divertirsi. Civitanova è più viva per i giovani. Qui, abbiamo il Nyx e il Bowling, ma a tarda sera non ci sono i bus e questo è un problema, in particolare per chi non ha ancora 18 anni ed è sprovvisto del motorino".

Chiediamo a Pietro se avesse deciso per Ancona come luogo di nascita qualora avesse avuto la possibilità di scegliere: "Beh, sì e no. Alla fine, tutto sommato, io sono un ragazzo tranquillo e mi trovo bene qua". Concorde Giulia Maccioni: "Servono disco e pub notturni anche in centro, ma con un’adeguata promozione commerciale e una mirata campagna comunicativa. Non possiamo sempre migrare a Senigallia o a Civitanova. I giovani, qui, sono un po’ dimenticati". Ha 20 anni l’ascolano Edoardo Benigni, che vive ad Ancona per via dell’università: "Penso che il centro di Ancona sia limitato nel divertimento per gli universitari. Ad Ascoli, ci sono meno studenti, ma più opportunità. Qui, invece, ci sono pochi luoghi di ritrovo e poche serate e iniziative in cui socializzare. Tre giorni fa, ad esempio, ero al pub, sotto casa mia, e c’erano davvero pochissimi ragazzi: perché?".