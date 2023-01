Movida, raffica di controlli nei locali e sulle strade

Raffica di controlli di polizia in città: trovati pregiudicati anche gravati dal foglio di via e una persona non in regola con il permesso di soggiorno. Mercoledì sera i controlli straordinari del territorio disposti dal questore Cesare Capocasa, si sono svolti con l’ausilio del reparto di prevenzione crimine di Perugia. Un’intensificazione dei servizi per una più efficace repressione e prevenzione delle più comuni fenomenologie criminali. Nella tarda serata di mercoledì e sino a notte inoltrata, i poliziotti del commissariato di Fabriano con due equipaggi del reparto prevenzione Crimine di Pe-rugia, operatori altamente specializzati in materia di controllo del territorio e pronto intervento, hanno proceduto ad una consistente attività di identificazione e controllo di persone e veicoli nelle aree maggiormente affollate e nei luoghi abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia. Al setaccio anche i locali in cui si somministrano bevande. Gli operatori di polizia si sono concentrati prevalentemente su quelle aree e presso gli esercizi frequentati da pregiudicati. A conclusione del servizio sono state identificate e 71 persone, controllati 40 veicoli e 3 locali. Tra le persone identificate, dieci sono risultate positive per precedenti di polizia, sia per reati contro il patrimonio che per reati di violenza contro le persone, e destinatarie di misure di prevenzione (avviso orale e Dacur).

E’ stato rintracciato un cittadino tunisino non in regola con il permesso di soggiorno il quale è stato portato in commissariato per la notifica del decreto di espulsione a seguito del quale dovrà lasciare il territorio nazionale. Lo straniero risultava non rintracciabile perché aveva cambiato il luogo di effettivo domicilio senza comunicarlo alle autorità competenti. Ai giardini Regina Margherita è stata fermata un’auto con a bordo quattro pregiudicati, tutti per reati in materia di stupefacenti. Gli stessi sono stati controllati e non sono emerse irregolarità, ma da una verifica approfondita delle loro posizioni è emerso che due di questi erano residenti nella vicina provincia di Perugia e uno raggiunto da un provvedimento di avviso orale da parte del questore di Perugia. La loro posizione è al vaglio, sia in termini di fogli di via dal Comune di Fabriano che di possibile aggravamento di quella del questore di Perugia visto che, tra le previsioni dell’avviso orale, vi è quella di non accompagnarsi a pregiudicati.