Movida selvaggia ad Ancona, maxi controlli della polizia in centro

Ancona, 13 maggio 2024 – Anche questo è stato un weekend interessato dai controlli disposti dal Questore Capocasa nelle zone del centro cittadino, dove proseguono i controlli nelle vie più interessante dall’affluenza di giovani e giovanissimi e dove, oltre alle manifestazioni organizzate, si ritrovano anche cittadini autori di danneggiamenti, oltraggi, assuntori di sostanze alcoliche e stupefacenti, protagonisti di un disagio percettibile in grado di generare una percezione di insicurezza nei cittadini che tranquillamente passeggiano nelle vie del centro cittadino.

Anche questo weekend la Polizia di Stato c’è stata. I controlli hanno riguardato anche le linee di autobus principali che dalle zone periferiche della città vengono utilizzati dai più giovani per raggiungere il centro cittadino e che, spesso, diventano teatri di episodi di inciviltà.

In tutto il centro presenti i poliziotti che, attraverso il pattugliamento della zone, garantiscono sempre il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Durante il servizio di sabato sono state controllate 132 persone, di cui 64 con precedenti giudiziari. Tra questi, un uomo - tunisino classe 2006 - identificato nei pressi di piazza Cavour aveva un permesso di soggiorno scaduto e senza documenti al seguito veniva denunciato in stato di libertà per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello stato ex art. 10 bis del d.lgs. 286/98. Nella medesima zona un altro uomo - di origine nigeriana - di circa 40 anni - veniva invitato presso gli uffici di via Gervasoni al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Infine, unitamente ai poliziotti della Volanti, due soggetti venivano notati per il loro atteggiamento di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. I due, un ghanese classe ‘88 ed un nigeriano classe ‘89, entrambi regolari sul territorio nazionale, venivano sanzionati per il reato di ubriachezza molesta ex art 688 c.p., in quanto entrambi si presentavano particolarmente molesti ed alterati tanto da non riuscire a reggersi autonomamente.