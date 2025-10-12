Movida violenta in centro ad Ancona: ragazza ferita con una bottigliata

Ancona, 12 ottobre 2025 – Gli insulti a un’amica, la difesa e una lite. Poi un colpo ricevuto a una mano con un coccio di bottiglia, con una conseguente ferita riportata. È quanto accaduto a una ragazza di circa 30 anni di origine peruviana nella notte tra venerdì e sabato in via della Loggia, in pieno centro ad Ancona. La situazione è stata denunciata alla Polizia di Stato, che è prontamente intervenuta poco dopo le 4.30. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati due equipaggi della Squadra Volanti.

Secondo le ricostruzioni, la giovane ha riferito agli operatori che, mentre si trovava in compagnia di suoi tre amici al termine di una serata trascorsa in piazza del Papa, stava transitando in via della Loggia quando il gruppo è sarebbe stato avvicinato da una ragazza apparsa in stato di alterazione psicofisica, probabilmente per l’assunzione di sostanze alcoliche. La stessa avrebbe raggiunto il gruppo, avvicinandosi minacciosamente a una sua amica e pronunciando frasi offensive. È seguito un acceso diverbio. In quella circostanza, la trentenne peruviana è intervenuta in difesa dell’amica, ma sarebbe stata raggiunta da un coccio di bottiglia di vetro, tanto da riportare una ferita alla mano sinistra.

La presunta autrice del gesto si sarebbe poi allontanata a bordo di un’auto condotta da un ragazzo. Interpellata sulle ragioni dell’aggressione verbale, la ragazza destinataria degli insulti ha riferito ai poliziotti di conoscere l’autrice, con la quale in passato aveva avuto delle controversie. A quel punto gli operatori hanno informato la giovane delle facoltà concesse dalla legge. Intanto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha provveduto a prestare le prime cure per poi trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per effettuare gli accertamenti.