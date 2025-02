Movieland Goldoni, un anno dopo: "Ecco come abbiamo vinto la sfida"

E’ trascorso un anno dalla riapertura dal Movieland Goldoni. Dopo il tremendo periodo della pandemia, che l’aveva costretta a chiudere, la multisala di via Montebello lo scorso 28 febbraio aveva ripreso la sua attività. La ‘reazione’ del pubblico era stata subito entusiastica. E a quasi dodici mesi di distanza il bilancio conferma quel primo segnale positivo. Per la gioia di Saverio Smeriglio, che insieme al fratello Stefano gestisce quello che molti continuano a chiamare semplicemente ‘il Goldoni’.

Smeriglio, un anno di film ed eventi. Soddisfatto di come sono andate le cose?

"Siamo contenti. Ci siamo rimboccati le maniche, e molto è stato fatto. Tanto resta ancora da fare, ma c’è stata una bella risposta da parte del pubblico. Fa piacere vedere famiglie, giovani e bambini che vengono al cinema. E’ aumentato l’interesse per la nostra sala, e per Ancona in generale, anche grazie alle collaborazioni con realtà nazionali. Era una scommessa che volevamo vincere: far capire che la nostra città, se si fanno cose di qualità, risponde. Non sempre c’è stata questa possibilità". Il Covid non ha spento la voglia di uscire di casa per andare a vedere un bel film, insomma...

"Non nomini quella parola! Comunque no, se la gente capisce che ne vale la pena il cinema resta una grande attrattiva. Lo dimostra il fatto che il mercato è in ripresa continua. Certo, è faticoso. Bisogna sforzarsi al massimo, con l’obiettivo di offrire al pubblico il meglio".

C’è qualche difficoltà che dovete affrontare, magari a livello ‘logistico’. I parcheggi, ad esempio...

"Noi lo abbiamo risolto grazie a una convenzione con il parcheggio Stamira, grazie alla quale chi viene al Movieland Goldoni ha diritto a uno sconto del venticinque per cento sulla tariffa". Pensa che negli ultimi tempi Ancona sia migliorata dal punto di vista culturale?

"Da quello che vedo direi di sì. C’è un buon fermento in tutti i settori, compreso il nostro. E non mancano le collaborazioni tra soggetti diversi. Va detto anche che c’è ancora tanto da mettere a terra".

Sembra che puntiate molto sulle iniziative ‘collaterali’, ma non per questo meno significative.

"Sì. Questa settimana ce ne sono due, entrambe venerdì prossimo. E’ una bellissima opportunità avere in collegamento il cast del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, che affronta un tema importante come il bullismo". Anche il suo ultimo film ‘Lo chiamava Rock & roll’ tratta argomenti importanti. A che punto siamo?

"Lo stiamo presentando in vista della distribuzione. Ci interessa soprattutto capire quali festival potrebbero ospitarlo. E’ un film che parla di inclusività, e che vuole sensibilizzare il pubblico".

Naturalmente la ‘prima’ sarà ad Ancona...

"Penso proprio di sì. Nel cast c’è Nicola Nocella, che io considero uno dei migliori dieci attori italiani. Tra l’altro ha interpretato il film ‘Easy’ di Andrea Magnani. Tutti e due sono degli amici. Anche per questo ho intenzione di invitarli al Movieland per un incontro con il pubblico".