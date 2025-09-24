Mozione sulla Palestina: caos in Consiglio

Dopo l’estate è tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Osimo. Ed è scoppiata anche la bagarre.

Il presidente del civico consesso Simone Pugnaloni ha dovuto chiamare le forze dell’ordine. In aula c’erano diversi attivisti pro Palestina che alzavano cartelli e striscioni, un atto non consono al luogo. La seduta è stata sospesa e la sindaca Michela Glorio si è alzata per mediare. Il civico consesso è stato incentrato sulla discussione della mozione portata dalle consigliere di maggioranza Flamini, Mengoni e Osimani per il riconoscimento dello Stato della Palestina e l’attivazione di un corridoio umanitario.

Per l’occasione la consigliera di maggioranza Amina El Alaoui ha invitato Hanin Soufan, scrittrice di "Le anime invincibili di Gaza", che ha portato i saluti e, collegata online, ha detto: "Serve più coraggio da parte della politica".

Accesa la discussione sugli emendamenti portati da FdI riguardanti anche il titolo della mozione, motivo per cui si sono accesi gli animi, scoppiati in concomitanza con l’intervento di Pugnaloni che poi, per motivi personali, ha lasciato il posto al vice Paolo Strappato al debutto.

Gli attivisti sono stati subito allontanati dall’aula. La seduta è ripresa dopo diversi minuti e la mozione è passata con il voto della maggioranza e l’astensione di FdI.

Discusso poi l’ordine del giorno sulla stazione merci che potrebbe arrivare tra Castelfidardo e Osimo Stazione. La sindaca ha già espresso il proprio no inserito tra le linee programmatiche: "Diciamo no non perché siamo contrari allo sviluppo economico ma perché quella è zona molto fragile dal punto di vista idrogeologico e un nuovo insediamento di due chilometri di binari, cemento e capannoni ne aggraverebbe la situazione".

Attraverso il documento in particolare la maggioranza ha chiesto un riscontro formale riguardo le intenzioni della Regione ad opporsi formalmente alla realizzazione dell’opera: "Non è mai stato messo nulla su carta", hanno affermato.

All’inizio del Consiglio la sindaca ha voluto portare un messaggio ai residenti della zona di via Tonnini: "Ci dispiace molto per l’arrivo della nuova antenna oggetto di ricorso. Ci siamo costituiti in appello al Consiglio di Stato e l’udienza è stata fissata per il 9 ottobre. Purtroppo la compagnia telefonica in due giorni ha costruito l’impianto e a breve lo azionerà. Nonostante gli sforzi per contrastarlo, abbiamo intenzione di attivare monitoraggi sia preventivi che dopo l’attivazione per capirne l’impatto a livello elettromagnetico".

Silvia Santini