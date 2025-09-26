Mozione sulla Palestina, eliminata la parola genocidio: scatta la protesta

Il consiglio comunale di Osimo ha tolto la condanna del genocidio a Gaza dalla mozione sulla Palestina presentata a maggio dalla cittadinanza. Per questo motivo è insorto il coordinamento "Amicizia Italia-Palestina" promotore del documento, con una contestazione nella seduta di martedì scorso e l’esposizione di uno striscione in Sala Gialla. "Dal confronto tra i due documenti, è stato eliminato qualsiasi riferimento al genocidio e alle responsabilità di Israele: il consiglio vota soltanto la richiesta di riconoscimento della Stato della Palestina – dicono -. La seduta consiliare ricadeva in maniera singolare proprio nel giorno compreso tra il grande sciopero generale di lunedì in solidarietà con la Palestina che ha bloccato il porto di Ancona insieme a tanti altri porti e alla logistica in tutta Italia, e l’attacco israeliano di mercoledì in acque internazionali alla missione umanitaria della Sumud Flotilla su cui sono imbarcati anche diversi italiani, tra cui alcuni parlamentari e la nostra coraggiosa conterranea Silvia Severini di Ancona. Purtroppo a questa chiamata il nostro consiglio comunale non ha risposto. Chissà? Forse in Sala Gialla i cellulari dei consiglieri non prendono bene perché a vedere lo streaming della seduta, le parole di solidarietà e di supporto alla Palestina si sono sprecate, ma nel documento votato (scripta manent) manca completamente la condanna del genocidio e di chi lo sta commettendo, cioè Israele e il suo esercito. E quegli attivisti che hanno esposto lo striscione non sono dei "facinorosi" di un’estrema sinistra contestatrice ma semplicemente esseri umani".

si. sa.