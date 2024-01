Mozziconi e pattume. Giardini della Rocca nella morsa del degrado

Non c’è storia o munumento che tenga, l’inciviltà colpisce anche il centro della spiaggia di velluto. Vista la quantità di rifiuti gettati a terra, non tutti dimostrano di avere cura del verde urbano e del patrimonio culturale.

Pochissimo rispetto per l’ambiente e scarsa consapevolezza del problema visto che i rifiuti vengono spesso abbandonati a considerevole distanza dai cestini. Varie zone di Senigallia sono interessate da questi degradanti episodi, la più emblematica delle situazioni però è quella della Rocca Roveresca, uno dei monumenti di pregio di Senigallia, un tempo circondata dall’acqua, oggi alle prese con materiali molto meno preziosi.

Nel corso delle festività natalizie l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Olivetti ha puntato con forza sui mercatini della soprastante Piazza del Duca, sulle luminarie e sugli eventi che hanno animato la città. Tra le varie iniziative c’è anche la pista di pattinaggio su ghiaccio collocata proprio sotto il ponte della Rocca Roveresca, nel cuore giardini. Un’occasione per attirare giovani e famiglie in una zona di passaggio del centro storico, da molti considerata buia, ma pur sempre nevralgica.

Sporcizia ed inciviltà però non rendono giustizia ai buoni propositi, tant’è che la situazione nei Giardini della Rocca Roveresca appare addirittura peggiorata in questi giorni di festa.

Anche la galleria Expo-Ex, situata a pochi passi dalla fortezza, non è stata risparmiata dal degrado. Cartacce, buste di plastica, mozziconi di sigarette, lattine e bottiglie vuote sparpagliate nel prato accompagnano lo sguardo dei passanti che dal centro storico si incamminano verso Lungomare Marconi e la stazione. Un’immagine poco gratificante per la città e per i turisti che una volta scesi dal treno si dirigono in centro storico. Una situazione spiacevole che a tratti può essere addirittura pericolosa visto che sono state rinvenute persino bottiglie di vetro rotte in prossimità della pista di pattinaggio frequentata da bambini.

Prato e panchine sono mete di bivacco, perlopiù notturno, e dal lato opposto rispetto alla galleria espositiva la situazione non è certo migliore, anzi, essendo ancor più semplice non farsi notare le zone in prossimità delle mura che un tempo cingevano il fossato vengono utilizzate come latrine a cielo aperto. L’istallazione di telecamere in alcuni punti strategici potrebbe parzialmente risolvere il problema o quantomeno scoraggiare i diretti interessati.

Nonostante gli sforzi e le buone intenzioni per rendere sempre più accessibili i Giardini della Rocca Roveresca il degrado continua a far da padrone. Il Comune ha attivato l’ennesima pulizia dell’area, ma il problema persiste ed è soprattutto culturale.

Nicolò Scocchera