M&P, conti che sorridono: "Meno multe con i controlli, la sosta viene pagata da tutti"

"Mobilità & Parcheggi diventerà una multiutility del Comune e gestirà tanti settori strategici nell’ottica della ‘Grande Ancona’, ossia coinvolgendo i comuni limitrofi". Un piano a medio lungo termine quello mostrato ieri dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessore con delega alla partecipata Daniele Berardinelli, nel presentare il bilancio sostenibile di M&P. Un bilancio costantemente in utile, +4,5 milioni di euro negli ultimi tre anni e l’obiettivo di crescere e aiutare lo sviluppo della città.

Creata dalla giunta Mancinelli la partecipata con le migliori performance si appresta a cambiare nome e a occuparsi di altri settori ricevendo ancora maggior input dalla nuova amministrazione: dall’illuminazione pubblica al verde, passando per le manutenzioni e un domani anche di energia. "Vogliamo rendere Ancona la città più smart d’Italia" ha esclamato il diretto generale di Mobilità & Parcheggi, Giorgio Luzi. Intanto, oltre ai controlli degli impianti domestici a gas non solo del capoluogo dorico, la mission principale è quella, appunto, della mobilità.

"Da quando i nostri ausiliari del traffico possono elevare sanzioni al di là delle strisce blu, punendo chi lascia veicoli in sosta vietata, passi carrabili, marciapiedi e così via (di recente anche le sanzioni per sosta sugli stalli dei disabili, che prevede decurtazione dei punti, ndr.), gli automobilisti si sono fatti più prudenti. A fronte di un calo delle sanzioni – ha detto il dg Luzi – abbiamo assistito negli ultimi anni a una crescita delle entrate dal pagamento degli stalli, sia con i parcometri che col sistema online. Più soldi dal pagamento della sosta e meno multe, significa che il messaggio culturale sta arrivando".

È stato poi affrontato il tema dei parcheggi scambiatori, in particolare di quello degli Archi e qui sia la giunta che il direttore generale di M&P hanno voluto chiarire: "Nei giorni feriali il parcheggio è sempre pieno – hanno detto Silvetti, Berardinelli e Luzi –. Se lei va adesso al park lo trova pieno e dovrà lasciare l’auto sulla terrazza. Altro discorso sono le giornate festive, ad esempio durante le feste di Natale. È una questione culturale su cui servirà tempo e una campagna costante nei confronti degli automobilisti. Dire però che il parcheggio degli Archi è sempre vuoto non è vero".

Infine, a proposito di parcheggi, una notizia importante legata al multipiano San Martino, pensato dalla vecchia giunta attraverso il concorso di idee e adesso molto a rischio: "Stiamo facendo una profonda riflessione su quel progetto – ha confermato il sindaco Silvetti – per tutta una serie di motivazioni, tra cui la lievitazione fuori controllo dei costi in riferimento ai benefici che potrebbe apportare. Ritengo molto improbabile, allo stato delle cose, procedere in quel senso".