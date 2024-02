Muffa sul cavalcavia, il Comune corre ai ripari

JESI

Umidità, muffe e vernice danneggiata sul cavalcavia appena risanato, si corre ai ripari.

E’ previsto per domani a partire dalle 9 un restringimento della carreggiata in viale della Vittoria in prossimità del cavalcavia "per la programmata rimozione di efflorescenza e successiva ritinteggiatura di porzioni dell’infrastruttura" spiegano dal Comune.

Sul finire dello scorso anno, appena due mesi dopo la conclusione dei lavori di restyling si erano evidenziati problemi sulle campate laterali e su quella centrale con distacchi della vernice e con infiltrazioni di acqua e umidità.

L’Amministrazione comunale ha preso contatti con la ditta esecutrice dei lavori per un intervento riparatore. Ne è seguito un sopralluogo da parte dei tecnici e adesso l’intervento di risanamento con la speranza che possa essere definitivo, visto l’importante intervento messo in campo in dieci mesi con quasi 700mila euro di investimento pubblico.

Sa.fe.