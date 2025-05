Mugugni e proteste nella baia. Ecco le Terrazze sistemate dopo il film: "Ma qui sembra tutto un cantiere"

Zone ancora delimitate dal nastro rosso e bianco, giochi per i bimbi al posto degli spiazzi dove era stato realizzato il campo da tennis, alberelli esilissimi piantati in sostituzione di quelli che c’erano in precedenza e che sono stati abbattuti per esigenze di scena. Con l’arrivo della bella stagione l’area delle terrazze in pietra a Portonovo, dove lo scorso inverno sono state girate delle scene del film "Il Maestro", si presentano decisamente male al pubblico che comincia ad assediare la baia anconetana. Ci sono anche i turisti, che arrivando sulle terrazze da cui si gode uno splendido spettacolo si interrogano: "Ma qui ci sono dei lavori in corso?". La ragione è dovuta a quel nastro bianco e rosso, ma anche e più in generale alle condizioni in cui è stata lasciata quell’area, eppure estremamente vocata ad attirare turisti e famiglie, a pochi metri dal mare, con l’ombra dei lecci sui gradoni di pietra. Dietro c’è il campeggio, non ancora in funzione, il ponte del primo maggio ha contribuito ad attirare in spiaggia tante persone, c’è anche chi fa il bagno, nonostante l’acqua non sia cristallina come in altre circostanze. Ma lo splendore di queste giornate cozza con le condizioni delle terrazze. L’impressione è che l’intervento di ripristino dopo il film sia stato improvvisato, anche il tavolo per il pic nic che è stato spostato per le riprese non è tornato al suo posto, poi ci sono assi di legno appoggiate qua e là. L’immagine che lascia al turista quella della precarietà, eppure si tratta di Portonovo, del Parco del Conero, di un punto d’attrazione molto importante per il turismo della città di Ancona. La speranza è che la provvisorietà che aleggia ora sulle terrazze sia effettiva, che si tratti cioè di un intervento provvisorio in attesa dei lavori definitivi che dovranno restituire all’area l’aspetto che aveva in precedenza. Con l’esclusione degli alberi, visto che per quelli bisognerà aspettare decenni.

g.p.