Viaggiava con i due figli in scooter e la patente revocata: 7mila euro di multa

Senigallia (Ancona), 26 settembre 2023 - Ha collezionato irregolarità su irregolarità, e la multa che deve pagare è stellare: 7mila euro. E' successo a Senigallia, dove una donna è stata fermata mentre viaggiava in scooter insieme ai suoi due bambini: gli agenti hanno scoperto che la signora aveva la patente di guida revocata, in più il motorino risultava privo di assicurazione, di revisione e non aveva nemmeno i documenti di circolazione.

Oltre alla supermulata da 7mila euro, il veicolo le è stato sequestrato. Dopo aver fermato il ciclomotore con i tre passeggeri a bordo, i poliziotti hanno approfondito gli accertamenti: è emerso che la donna aveva patente di guida revocata da diversi anni. Tutto ciò è emerso durante controlli su strada effettuati dagli agenti del Commissariato di Senigallia, guidato dalla vice questore Mabj Bosco, controlli disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa.