Multati davanti a casa, segnaletica fantasma

Altra petizione depositata in municipio: dopo i residenti di via Rinaldi (i quali, una cinquantina chiedono il dietrofront sulla bretella) stavolta a raccogliere le firme sono stati quelli di via XX Settembre multati nei giorni scorsi per divieto di sosta davanti alle loro abitazioni. È la seconda raccolta firme balzata agli onori della cronaca in pochi giorni. "Abbiamo raccolto 45 firme – spiegano i residenti di via XX Settembre – per illustrare quanto accaduto durante il raid del 26 aprile nella nostra via, nell’ultimo tratto a scendere verso via Roma, dal civico 47 in poi. Sono state sanzionate tutte le auto in sosta, anche laddove non c’è segnaletica orizzontale o verticale di divieto e comunque non in disaccordo con il codice della Strada. Cittadini con automobili legittimamente parcheggiate sono stati costretti a rimuoverle non solo senza ricevere una spiegazione ma addirittura con fare intimidatorio e vessatorio". I cittadini per ora non hanno pagato le sanzioni e chiedono un incontro alla giunta per arrivare ad una soluzione oltrechè di sapere quali norme siano state da loro violate. "È doveroso – aggiungono - che gli agenti si prodighino perché non vi siano auto in sosta sopra ai marciapiedi, davanti ai passi carrabili, nonché portoni delle civili abitazioni ma un’azione del genere è deprecabile così come è stata condotta perché siamo onesti cittadini e rispettosi delle leggi e delle norme laddove esse siano chiare e note. Nel nostro tratto di via ci sono pochi parcheggi quasi sempre utilizzati da chi va in centro o dagli utenti delle scuole dell’Arco Clementino e nonostante fior di delibere di Giunta riconoscano a noi residenti lo status per avere gli stalli gialli non li abbiamo neppure bianchi, sebbene richiesti a gran voce da anni. Nel tratto di via XX Settembre compreso fra via del Molino in via Suor Maria Mannori mancano i marciapiedi su entrambi i lati per la maggior parte del tratto eppure ci sono gli stalli: come mai? Da sempre camminiamo nella cunetta di raccolta delle acque. Siamo i residenti della via XX Settembre dimenticata – si legge ancora nel testo della petizione -, da sempre, ma adesso vogliamo confrontarci con i nuovi amministratori Verso quali nutriamo fiducia e speranza di una risoluzione qualitativa del vivere il quartiere popoloso e popolare". La raffica di multe sarebbe arrivata dopo la protesta di un cittadino che si ritrovava le auto posteggiate davanti al portone di casa.