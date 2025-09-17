"Multato davanti all’ospedale". Mobilitazione anti spazi blu

"Ero al pronto soccorso per un dito rotto e mi hanno multato", "E’ successo anche a mio padre, c’era mia nonna in codice rosso all’ospedale e l’hanno sanzionato per aver sforato di pochi minuti". Sono tante le segnalazioni simili pervenute nel corso dei mesi in Comune di Osimo e al comando dei vigili urbani. Quelle auto erano parcheggiate nei pressi dell’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" e non hanno potuto far altro che pagare la sanzione. "Giusta, per carità, era scaduto, ma almeno un po’ di elasticità per chi va all’ospedale", scrivono online perché è proprio sui social che è partita una vera mobilitazione per chiedere di togliere il pagamento e rendere gratuiti i parcheggi a servizio del nosocomio, in pieno centro storico dove già gravano i disagi per la mancanza di stalli. "Certo esiste la app per il pagamento e per segnare i minuti esatti in cui ha sostato ma vallo a raccontare a un anziano o a una persona che si deve recare al punto di primo intervento di fretta", dice un altro osimano. Non sarebbe il solo problema, è stato segnalato più volte la mancanza di segnale telefonico e internet in alcuni reparti che rende quasi impossibile comunicare con l’esterno, e quindi con i familiari, chi si trova dentro all’ospedale.