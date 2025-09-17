Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ancona
Cronaca"Multato davanti all'ospedale". Mobilitazione anti spazi blu
17 set 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
"Ero al pronto soccorso per un dito rotto e mi hanno multato", "E’ successo anche a mio padre, c’era mia...

Quello della sosta nei pressi dell’ospedale di Osimo sta diventando un vero problema: molti utenti chiedono che vengano lasciati spazi liberi o quantomeno un po’ di flessibilità

Per approfondire:

"Ero al pronto soccorso per un dito rotto e mi hanno multato", "E’ successo anche a mio padre, c’era mia nonna in codice rosso all’ospedale e l’hanno sanzionato per aver sforato di pochi minuti". Sono tante le segnalazioni simili pervenute nel corso dei mesi in Comune di Osimo e al comando dei vigili urbani. Quelle auto erano parcheggiate nei pressi dell’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" e non hanno potuto far altro che pagare la sanzione. "Giusta, per carità, era scaduto, ma almeno un po’ di elasticità per chi va all’ospedale", scrivono online perché è proprio sui social che è partita una vera mobilitazione per chiedere di togliere il pagamento e rendere gratuiti i parcheggi a servizio del nosocomio, in pieno centro storico dove già gravano i disagi per la mancanza di stalli. "Certo esiste la app per il pagamento e per segnare i minuti esatti in cui ha sostato ma vallo a raccontare a un anziano o a una persona che si deve recare al punto di primo intervento di fretta", dice un altro osimano. Non sarebbe il solo problema, è stato segnalato più volte la mancanza di segnale telefonico e internet in alcuni reparti che rende quasi impossibile comunicare con l’esterno, e quindi con i familiari, chi si trova dentro all’ospedale.

