Multe, 41 euro di spesa a testa Quattro milioni in un anno, Ancona è 16esima in Italia

Sanzioni per mancato rispetto del codice della strada, nel 2022 in media ogni anconetano ha tendenzialmente avuto sul groppone più di 41 euro a testa. Ovviamente è il calcolo fatto dividendo la somma dell’ammontare delle multe fatte in un anno e il numero della popolazione. Una statistica che pone Ancona al 16° posto tra le città capoluogo di regione in Italia, subito dietro Cagliari e Perugia e davanti a Trieste. Secondo i dati raccolti, tra il 2021 e il 2022 l’ammontare degli introiti per le casse comunali sono aumentare di oltre il 13% nella comparazione tra le due annualità. Nel 2021, che non va dimenticato in parte ancora pagava il dazio dell’emergenza pandemica, complessivamente le casse dell’erario hanno raccolto poco meno di 3.6 milioni di euro; l’anno successivo i soldi delle multe sono aumentati di oltre 400mila euro superando la soglia dei 4 milioni di euro complessivi. Analizzando sempre l’ultimo anno a disposizione per un calcolo complessivo, appunto il 2022, il fronte delle sanzioni si è diviso fondamentalmente in due categorie: multe che sono state elevate dall’autovelox e dagli altri sistemi di rilevazione della velocità e, dall’altra parte, tutte le altre tipologie di sanzioni che non siano legate alla velocità su strada. Per quanto concerne le rilevazioni di velocità l’introito dalle multe è stato superiore a 1,7 milioni di euro, mentre il resto della cifra totale, di poco superiore ai 4 milioni come ricordavano in precedenza, sono arrivate da tutte le altre infrazioni. In totale 2,3 milioni di euro da multe per divieto di transito, mancato uso delle cinture, guida sotto l’effetto di alcol o sostanze o usando il telefono alla guida. Recentemente l’amministrazione comunale dorica ha rinnovato il parco delle dotazioni del sistema di autovelox in varie zone della città.