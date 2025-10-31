Multe a raffica, la protesta dei residenti

L’ultima pioggia di multe in centro storico a Osimo ha generato una marea di polemiche soprattutto, di nuovo perché mai sopite, tra i residenti.

"Multa presa. E’ vero, lì non ci si può parcheggiare formalmente, ma la mia auto non dava fastidio a nessuno, e pensavo fosse ormai passato il concetto di tolleranza per noi residenti – lamenta un osimano che abita a pochi passi –. È la prova provata che ormai siamo gli ultimi, i dimenticati. Ci si ricorda di noi solo ad inizio anno quando ci sono da pagare 150 euro di permesso per due auto, un permesso inutile che andrebbe dato gratuitamente da un’amministrazione seria e coraggiosa, consapevole dei disagi clamorosi degli ultimi due anni. Tra cantieri infiniti e posti auto spariti siamo costretti a girare per ore sperando di trovare posto, o ad inventarci un pertugio dove lasciare la macchina e poter tornare finalmente a casa. Questo anche grazie a manifestazioni come il ’Castagna day’ che rendono ancora più evidente quanto Osimo sia ormai da anni una città contro i suoi residenti, che privilegia chi arriva per poche ore a chi ci vive tutto l’anno. Non chiediamo privilegi. Solo buon senso e il diritto di tornare a casa dopo dieci ore di lavoro senza doverci sentire intrusi. Poi non chiediamoci perché dal centro scappano tutti".

Il consiglio di quartiere del centro incalza: "Abbiamo ribadito la necessità che l’amministrazione comunale adotti quanto prima provvedimenti per far fronte anzitutto al problema della carenza di parcheggi, acuitosi nell’ultimo periodo per la presenza dei numerosi cantieri presenti (in particolare quelli delle piazze Dante e Sant’Agostino per i lavori al Palazzo Campana, e quelli di via San Filippo per il restauro dell’omonima chiesa, ndr), e poi ai problemi relativi sia al decoro urbano, con particolare riguardo alla necessità di regolamentare in maniera più incisiva la questione delle deiezioni dei cani, sia alla sicurezza, considerati anche i recenti atti vandalici ai danni dei muri e non solo".

Nel contempo la sindaca ha emesso un’ordinanza per la verifica delle condizioni di sicurezza della gru a torre installata in piazza Dante per i lavori di riparazione e miglioramento sismico di palazzo Campana, rilevando che non sarebbe pervenuta alcuna comunicazione: in assenza dell’adempimento è possibile si debba procedere allo smontaggio.

Silvia Santini