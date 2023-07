Multe a Senigallia: 130€ e 5 punti patente per chi parla al cellulare alla guida

Col cellulare alla guida, pioggia di multe in arrivo per i senigalliesi. Le stanno recapitando in questi giorni e prevedono 130 euro più cinque punti di patente per aver parlato con il cellulare durante la guida. Un conto salato quello che si sono trovati a dover pagare, senza preavviso. Multe che, proprio come quelle relative ai t-red, hanno scatenato in questi giorni la polemica sui social. Tra i tanti multati, ci sarebbero anche alcune persone che sono state sorprese a parlare al cellulare mentre sono ferme al semaforo, ma con il motore in moto. Mentre è polemica per le mancate multe nella darsena turistica dove ogni weekend per i possessori di permesso è impossibile parcheggiare perché gli automobilisti, oltre ad occupare gli spazi nelle strisce blu, occupano anche se sprovvisti di permesso, i posti auto riservati. Ma a peggiorare la situazione sono scooter e moto ovunque che, oltre ad ostruire il passaggio dei pedoni, rendono difficile l’arrivo di un mezzo di soccorso in caso di necessità. Un modo per cercare di risparmiare qualche euro, soldi che verrebbero spesi per lasciare le macchine in sosta nel parcheggio dell’ex sacelit-italcementi. Bersagliati invece gli automobilisti che parcheggiano sulla statale, dove vige il divieto di sosta, proprio come in numerose aree del lungomare che invece sembrano essere diventate ‘multa free’.