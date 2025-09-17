Multe agli scooter fuori dagli stalli davanti al liceo Medi: "Fanno cassa"

Multe agli scooter fuori dal Liceo Medi, i genitori: ‘Stalli insufficienti davanti alle scuole’. Sono stati 10 i mezzi multati il primo giorno di scuola dagli agenti della polizia municipale fuori dal Liceo Medi: "Gli stalli non ci sono e quanto è accaduto sembra più un modo per fare cassa che per educare i giovani a parcheggiare nei posteggi riservati agli scooter – spiega un genitore – un po’ come il parcheggio sul lungomare che è a pagamento fino al 30 giugno, penalizzando così chi vuole farsi una passeggiata in spiaggia a fine stagione, ma anche gli stessi operatori balneari, costretti a pagare il parcheggio. Il risultato è un lungomare deserto". I controlli da parte degli agenti della Municipale proseguiranno per evitare che strade e marciapiedi vengano intasati dai mezzi lasciati in sosta fuori dagli stalli riservati, non solo fuori dalle scuole, ma anche in altre zone della città. Giovani che parcheggiano gli scooter in aree frequentate per evitare furti, l’ultimo denunciato è quello del figlio della moglie del presidente della Commissione Bilancio Marcello Liverani ritrovato dai carabinieri di Pesaro a Montecchio.

Il Malaguti era stato rubato sabato pomeriggio in piazza Diaz da ignoti che hanno spaccato la scocca anteriore e collegato i fili dell’accensione. I ladri lo hanno abbandonato a 50 chilometri di distanza, senza carburante. Il consigliere Liverani lo ha recuperato e riportato a Senigallia. All’interno del vano portaoggetti hanno lasciato il casco ma si sono presi un giubbetto, gli auricolari del cellulare e una carta prepagata oltre ad un portaoggetti contenente la tessera sanitaria. La telefonata dei carabinieri di Montecchio è arrivata lunedì mattina e il recupero è avvenuto nella giornata, quando ormai la speranza di poter ritrovare il mezzo si era affievolita.