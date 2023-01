Multe, Ancona incassa più di Roma: ogni cittadino ha pagato 43 euro

Multe ad Ancona

Ancona, 21 gennaio 2023 – Poche cose risultano odiose per il cittadino quanto le multe e le sanzioni. Eppure per molte amministrazioni i controlli sugli illeciti rappresentano fonti di ingresso importanti per le casse comunali. Ancona non fa eccezione e stando ai dati pubblicati dalla Fondazione Openpolis ha incassato, nel 2021, 42,94 euro pro capite dagli illeciti, più di Roma che ne ha incassati 42,35. A livello nazionale tra le grandi città con più di 200mila abitanti è Firenze la più "spietata" avendo incassato 128 euro pro capite mentre Messina è ultima con "solo" 19,23 euro. Il capoluogo dorico comunque è parecchio al di sopra della media nazionale: mediamente infatti, i comuni italiani incassano 14,65 euro pro capite da multe e ammende.

Intanto nelle prossime ore saranno forniti i dati dettagliati sul lavoro svolto nel corso del 2022 dalla Polizia municipale, come spiega la comandante Liliana Rovaldi. Nei primi 10 mesi sono state più di 52mila le contravvenzioni staccate dalla polizia locale per infrazioni al Codice della strada: il 60% riguardano la sosta irregolare, pari a 31.608 sanzioni, di cui 22.227 firmate dagli ausiliari grazie a un accordo con la società partecipata M&P. "Il nostro ruolo non è solo quello di sanzionare i cittadini – ha sottolineato in più occasioni Rovaldi – la Polizia Locale ha un ruolo di prossimità, e non solo per la sicurezza, ma anche sul fronte della prevenzione".

Tornando ai dati di Openpolis, alla voce "Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (inclusa all’interno delle entrate extra-tributarie tra le entrate di bilancio dei Comuni) troviamo proprio gli incassi relativi a multe, ammende, sanzioni, somme per il risarcimento danni e oblazioni comminate a carico delle famiglie, delle imprese, delle altre amministrazioni. Ad Ancona, stando al bilancio consuntivo del 2021 pubblicato su Openpolis, le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa sono state pari a 72 milioni nel 2021 (il bilancio preventivo ne indicava 80 milioni), mentre quelle extratributarie pari a 21 milioni: di queste 4,2 milioni sono quelle derivate dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (le multe appunto), molto al di sotto di quanto inserito nel bilancio preventivo, ovvero 12 milioni. Dunque il Comune si aspettava di incassare anche di più da questa voce di bilancio, riproposta infatti anche nel bilancio preventivo del 2022. Vedremo poi nel consuntivo dell’anno appena trascorso se le previsioni al rialzo si realizzeranno, con buona pace dei cittadini.

Complessivamente le entrate che il Comune ha realizzato per finanziare le spese ammonta nel 2021 a circa 157 milioni di euro. Per legge poi il 50% delle entrate derivanti dalle contravvenzioni sarà reinvestito nel miglioramento delle strade, nell’assunzione di agenti a tempo determinato e nel potenziamento dei sistemi di rilevazione delle violazioni.