Multe, il Comune prevede di non incassarne un terzo

Sanzioni per violazione del codice della strada, il Comune prevede di introitarne solo due su tre. La previsione di incasso è di 1,2 milioni di euro, ma conta di non incassarne almeno un terzo. Con la delibera adottata nei giorni scorsi la giunta Fiordelmondo ha stabilito che della previsione di 1.200.000 euro, 414mila siano destinati al fondo crediti di dubbia esigibilità.

I proventi derivanti dalle multe sono vincolati al finanziamento di alcune spese. La metà della somma deve essere destinata per il 50 per cento ad attività volte in generale al miglioramento della sicurezza stradale, come acquisto mezzi finalizzati al controllo, potenziamento attività ciclistica, finanziamento di progetti di servizi di controllo incluso quello notturno, corsi nelle scuole, interventi per gli utenti deboli, miglioramento manti stradali e barriere. Pertanto in ragione delle multe che non saranno pagate la somma da reinvestire non arriva a 400mila euro (393mila euro). Una parte sarà investita nel potenziamento di attività di controllo e ammodernamento della segnaletica.