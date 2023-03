Multe, il Comune stima oltre 300mila euro

Il Comune di Osimo prevede di incassare, sia per il 2023 che per il 2024 e il 2025, oltre 300mila euro dalle multe. I Comuni determinano annualmente, in via previsionale con delibera della giunta, le quote delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni accertate dalla Polizia Municipale tramite multe, sanzioni da autovelox, riservando la parte "non riscossa" al fondo crediti di dubbia esigibilità. Una bella somma che però è vincolata per quanto riguarda il suo utilizzo. La destinazione di quelle somme infatti è fissata, tra le varie cose, per interventi di ammodernamento e messa a norma della segnaletica stradale, potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature dei servizi di Polizia municipale.