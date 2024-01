Multe: in aumento le auto senza assicurazione

Raddoppiano le multe per auto che circolano senza copertura assicurativa ma scendono quelle dei t-red. Sono alcuni dei numeri dell’attività svolta nel 2023 dalla Polizia Locale presentati ieri dal comandante Barbara Assanti in occasione della festa di San Sebastiano. "Nell’anno appena concluso abbiamo ricevuto 12.925 richieste di interventi e segnalazioni, abbiamo accertato 20.744 violazioni al codice della strada, di cui 86 per la mancanza di assicurazione (sono il doppio del 2022), 33 per le cinture di sicurezza (anche queste sono raddoppiate), 204 per eccesso di velocità, 4082 infrazioni per passaggio con semaforo rosso ma in forte diminuzione rispetto al 2022 - ha spiegato il comandante Assanti - sono stati effettuati 84 sequestri e 9 fermi amministrativi, 3426 accertamenti anagrafici, 5680 permessi per la Ztl, 45 Tso, 68 controlli per abbandono rifiuti e non corretta differenziazione, 50 controlli e verifiche sulla normativa edilizia, sono stati rilevati 313 incidenti stradali, di cui purtroppo 2 mortali, controllati anche 21 attività alberghiere e 68 pubblici esercizi e tabaccai in particolare a tutela dei minori. Nell’anno scolastico 2023-2024 saremo presenti in 150 classi (oltre 3mila studenti) per promuovere stili di vita rispettosi delle norme".

Il comandante ha sottolineato la "dedizione di tutto il corpo della Polizia Locale verso un lavoro vissuto come una missione verso la comunità, che spesso sottrae tempo alla sfera privata". Ad aprire le celebrazioni per San Sebastiano è stato il sindaco Massimo Olivetti. "Ringrazio tutto il corpo della Polizia Locale per il continuo lavoro a contatto con i cittadini. I vigili non sono solo coloro che ci multano ma coloro che ci proteggono e ci educano al rispetto delle regole e l’importanza del loro ruolo è ancora più evidente in occasioni di emergenze e calamità. Personalmente ringrazio uno per uno tutti i vigili urbani perché ne ho provato la grande professionalità anche dei nuovi arrivati". L’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine ha poi presentato il primo archivio digitale con tutta la documentazione fotografica che ripercorre la storia della Polizia Municipale di Senigallia, dalla sua fondazione fino all’avvento dell’era digitale mentre il presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello ha sottolineato "l’impegno e il coraggio di un corpo che affronta quotidianamente anche tanti rischi". In occasione di San Sebastiano è stato conferito un encomio al vice comandante della Polizia Locale Paolo Moscatelli per "l’impegno profuso nei giorni dell’alluvione".

Giulia Mancinelli