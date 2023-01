Multe, incassati sette milioni di euro Una "strage" per la sosta selvaggia

di Ilaria Traditi

Quasi 7 milioni incassati nel 2022 dalle infrazioni al codice della strada con ben 37.080 sanzioni elevate, la maggior parte delle quali (31.078) per sosta irregolare, sugli stalli riservati agli invalidi, sui marciapiedi, sui passaggi pedonali o sugli incroci. Lo rende noto la Polizia Locale all’indomani della Giornata del corpo e del patrono San Sebastiano fornendo nel dettaglio i dati dell’attività relativa all’anno scorso.

Gli anconetani si riconfermano dunque piuttosto indisciplinati alla guida: sono stati decurtati loro quasi 55mila punti, 239 i veicoli sequestrati e 145 le patenti ritirate o sospese. Calano gli incidenti stradali ma aumentano le patenti ritirate. Si incrementano le sanzioni dovute a controlli ambientali e anche le sanzioni e i sequestri di derrate alimentari scadute o avariate. I quasi cento agenti della Polizia Locale dorica (96 unità di cui comandante, 13 ufficiali, 78 agenti e 5 impiegati amministrativi) hanno elaborato oltre 24mila pratiche. Le richieste di intervento pervenute alla Centrale operativa del Comando sono state 27.584. Quasi il 70% di esse hanno comportato l’intervento della pattuglia che lo ha positivamente chiuso.

Numerose le sanzioni elevate per guida con uso di cellulare (346), quelle per guida senza cinture di sicurezza (74) anche se la maggior parte hanno riguardato l’eccesso di velocità rilevato tramite velox (10.175). Le sanzioni elevate dagli Ausiliari del Traffico sono state 26.181 per un valore di oltre 1 milione di euro. Gran lavoro anche per gli accertamenti anagrafici per la verifica della residenza e per i controlli ambientali in particolare in contrasto all’abbandono di rifiuti anche in collaborazione con AnconaAmbiente.

Nel commercio su area pubblica nei 7 mercati scoperti e 4 coperti, sono state effettuate 19.414 operazioni di spunta, controllati 93 ambulanti di cui 14 sanzionati. Per il commercio in sede fissa sono stati effettuati 51 accertamenti nei pubblici esercizi, 3 in laboratori artigianali e 33 negli esercizi di vicinato, elevando 83 sanzioni di cui 8 per attivazioni abusive di esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre 5 infrazioni di rilevanza penale con deferimento all’Autorità Giudiziaria; 3 sanzioni amministrative per somministrazione alcolici a minori e 1 sanzione penale per "manifesta ubriachezza". Nell’ambito dei controlli sugli alimenti sono state elevate 18 sanzioni per vendita di merce scaduta e in cattivo stato di conservazione. Sono 29 le sanzioni per abusivismo commerciale che hanno portato a 24 sequestri. Sul fronte dell’ infortunistica stradale sono stati rilevati 737 incidenti di cui 386 con solo danni ai mezzi, 351 con feriti, 4 con prognosi riservata e 2 mortali.

"Siamo sempre più presenti sul territorio per garantire sicurezza, tutela del consumatore e al servizio del cittadino – afferma la comandante della Polizia Locale di Ancona, Liliana Rovaldi – sono veramente orgogliosa del lavoro dei miei colleghi al comando e li ringrazio per le attività che con dedizione portano avanti quotidianamente a servizio della comunità".

Anche la Polizia Giudiziaria ha avuto il suo bel da fare e nel 2022 ha esaminato oltre 1.700 pratiche. Sono state trasmesse alla autorità giudiziaria 8 comunicazioni di notizie di reato, a cui si aggiungono 10 comunicazioni di notizie di reato a carico di ignoti; sono state svolte 32 attività d’indagine delegate di cui 5 rogatorie internazionali.