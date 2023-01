Multidisciplinare, è "TeatrOltre"

Multidisciplinare e contemporaneo. Sono i due aggettivi che più caratterizzano ‘TeatrOltre’, festival realizzato dall’Amat insieme a tredici Comuni marchigiani. Risultato: un calendario di 36 appuntamenti che rispecchiano le migliori tendenze del teatro, della danza e della musica di oggi. Quattro gli spettacoli previstia nella provincia di Ancona.

Ed è impossibile non partire da quello del 1 aprile, quando al Teatro Gentile di Fabriano sarà di scena Alessandro Bergonzoni con il suo ‘Teatro Studio’. Il geniale artista si accinge a seguire un doppio percorso che lo vedrà nella prima parte trovare e provare ‘pubblicamente’ il nuovo testo, data dopo data, nella ricerca del copione definitivo che gli permetterà, nella seconda parte del tour, di arrivare al vero e proprio allestimento del nuovo spettacolo.

Il primo lavoro che si vedrà in provincia è però ‘Ramy. The voice of revolution’ di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, il 14 febbraio al Pergolesi di Jesi. La compagnia Babilonia Teatri parte dalla scomparsa di Giulio Regeni, e si affida poi a Ramy Essam, la voce della rivoluzione egiziana, dal 2014 in esilio con un mandato di cattura per terrorismo, cantore da sempre di libertà e giustizia per il suo popolo.

L’11 marzo alla Rotonda a mare di Senigallia ci sarà ‘Sotto a chi danza - Tracce di danza d’autore dalle Marche’, con le performance di giovani artisti marchigiani che presenteranno in formato breve i propri lavori. Un’occasione per scoprire nuovi talenti, ai quali sono offerti visibilità e scambio di esperienze. Sempre a Jesi, il 21 maggio sarà la volta di Viola Graziosi con ‘Per la vita _ primo studio’, spettacolo scritto e diretto da Francesca Garolla (Premio Valeria Moriconi ‘Futuro della Scena’). L’autrice si interroga su come si possa accettare, se non desiderare, una condizione di prigionia, reale o mentale che sia. In scena una donna, sola, sembra obbedire alla volontà di qualcun altro, che ‘a fin di bene’ l’ha relegata nella sua stanza.

Nel programma regionale (info www.amatmarche.net) spiccano nomi importanti, a partire da Antonio Rezza, che il 3 febbraio al ‘Ventidio Basso’ di Ascoli presenterà il suo nuovo ‘Hybris’. Il direttore dell’AMAT Gilberto Santini osserva che il festival è anche multigenerazionale: ‘’Abbiamo la generazione dei maestri e le ultime, tutte pronte a regalarci qualche domanda. Da Emma Dante a Claudia Castellucci, da Antonio Latella a Rezza’.

Raimondo Montesi