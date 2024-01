Mummificato in casa, il fratello: "Non ci parlavo da tempo, ma volevo fare pace. Nessuno si è accorto?"

Ancona, 7 gennaio 2024 – “Mi tremavano le gambe quando sono entrato in casa. Non potevo credere che mio fratello fosse morto. È stato terribile, dopo tutto questo tempo in cui tra noi è calato il silenzio. Quanto è successo è anche colpa mia, ma com’è stato possibile che i vicini di casa all’epoca non si siano accorti della sua morte?". È una storia davvero incredibile quella dei fratelli Guidi: Gianni la vittima, trovato morto nel divano-letto della sua casa di via Urbino, al Piano, con il corpo letteralmente mummificato (sarebbe morto nel 2018), Marco, il fratello che si era allontanato per tutta una serie di episodi della vita e che adesso si rammarica per non aver fatto di più.

Marco Guidi è arrivato nel capoluogo marchigiano venerdì mattina da Roma, dove vive dall’età di 6 anni, per fare visita al fratello con cui non parlava almeno da sei anni e che nelle ultime due settimane non gli aveva risposto al telefono: "Sono partito da Roma con l’obiettivo di stare con lui un po’ di tempo – racconta Marco Guidi, 70 anni, due in meno del fratello morto – Davvero non potevo immaginare che mi sarei trovato davanti a questa storia tragica, tant’è che le chiavi della casa di Gianni qui ad Ancona non le avevo prese. Gli volevo fare una sorpresa, dopo così tanti anni in cui non eravamo rimasti in contatto, cercare di ripianare le tensioni. In fondo è sangue del mio stesso sangue...". Marco Guidi si commuove e interrompe per un attimo la conversazione.

Poi riprende: "Al cellulare non mi ha mai risposto e quando ho suonato al campanello di casa, sia del portone che dell’appartamento, nessun segnale. Alla fine ho allertato le forze dell’ordine che hanno mandato i vigili del fuoco – racconta al Carlino il fratello della vittima – Sono entrati dalla finestra che dà sul retro (su via Giordano Bruno, all’altezza dei Salesiani, ndr) che era aperta e hanno fatto la macabra scoperta. Quando mi hanno detto cosa avevano trovato sono rimasto scioccato, non ci potevo credere. No, non ce l’ho fatta a entrare e a guardare cosa restava di mio fratello. Adesso ci sarà l’autopsia e io aspetto di capire quale sia stata la causa della sua morte prima di tornare a Roma".

Marco Guidi lo abbiamo incontrato davanti all’albergo in stazione dove sta alloggiando da venerdì e dove resterà ancora qualche giorno per il disbrigo delle pratiche. Il fratello della vittima ripercorre, in pillole, la loro vita, e spiega le ragioni alla base dei dissapori: "Noi siamo nati in quella casa di via Urbino, poi i nostri genitori si sono trasferiti nella capitale quando noi avevamo 6 e 8 anni. A Roma io ci sono rimasto per sempre, mentre lui ogni tanto, una volta grande, ci tornava. Sentiva più il legame con la città e col passare degli anni questa vicinanza è aumentata, fino a quando, circa una dozzina d’anni fa credo, lui ha preso proprio la residenza qui ad Ancona. I nostri incontri si sono fatti sempre meno frequenti. Non siamo mai andati troppo d’accordo io e lui, eravamo diversi in tutto, a partire dalla politica e dal modo di vedere le cose, il mondo. Nel 2017 poi, quando è morta nostra madre, papà se n’era andato anni prima, abbiamo litigato di brutto e da allora non ci siamo più rivolti la parola".