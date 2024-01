Mummificato, l’autopsia. Morto da almeno 4 anni. Aveva ritirato la pensione l’ultima volta nel 2018

La morte del 71enne, trovato mummificato in un appartamento di via Urbino 4, risale a più di 4 anni fa. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita ieri pomeriggio, sul corpo di Gianni Guidi, dal medico legale Antonio Montana nominato dalla Procura dorica. Un esame durato quasi tre ore, in cui sono stati eseguiti tamponi e prelevato materiale dai capelli per risalire al dna e quindi avere la certezza al cento per cento che la vittima sia proprio il geometra. L’esito dell’esame genetico è atteso per i prossimi giorni. Il medico legale, per le condizioni in cui è stato trovato il cadavere, in un avanzato stato di decomposizione, privo di materiale organico, non ha potuto indicare una data precisa della morte affidandosi ad un calcolo molto veritiero per gli elementi analizzati sui resti, per lo più si tratta di ossa e indumenti. Lo stesso medico ha escluso una morte violenta. Intanto gli accertamenti compiuti dai carabinieri della Compagnia di Ancona sono riusciti ad inquadrare un periodo più preciso, che conferma la tesi iniziale per la quale Guidi sarebbe morto per un malore sopraggiunto a luglio del 2018, prima della pandemia. La vittima, classe 1952, ha riscosso l’ultima pensione, di persona perché non aveva l’addebito sul suo conto corrente, a giugno del 2018. Poi più nulla. In casa è stato trovato un calendario sulla pagina girata sul mese di luglio 2018. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia morto per un malore all’età di 66 anni (nel 2018 aveva questa età), che lo ha colto nel sonno visto che è stato trovato sdraiato sul divanoletto della sala. Il periodo coincide anche con l’utenza del cellulare che la compagnia telefonica gli ha disattivato nell’estate del 2019. E’ tipico delle compagnie revocare il numero quando per un intero anno non lo si utilizza più. Tanti indizi che dovrebbero portare ora a chiudere il caso e restituire la salma al fratello Marco. Era stato lui a far partire l’allarme. Per tanti anni i due fratelli non si erano parlati, per vecchie ruggini, poi Marco Guidi (che risiede a Roma) si era convinto a raggiungerlo ad Ancona, dove sapeva che il fratello si era stabilito nell’abitazione dei genitori, in via Urbino. Al telefono non gli rispondeva da tempo, l’utenza risultava staccata. Ha suonato all’abitazione di Ancona ma nemmeno lì ha avuto risposte. Era arrivato anche a lasciargli un biglietto, fatto passare sotto la porta di casa, scrivendogli il suo cellulare e pregandolo di richiamarlo ma anche quel tentativo era stato vano. Il 5 gennaio ha chiamato il 112, ipotizzando che poteva essere accaduto qualcosa al fratello. L’abitazione è stata aperta dal pompieri, passati da una finestra, che hanno fatto la macabra scoperta. Nessuno nel palazzo, abitato soprattutto da stranieri e il cui cambio di affittuari è continuo, si è mai insospettito e non ha nemmeno avvertito cattivo odore.