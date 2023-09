"Mundial 7 a Milano: squadre dei consolati in campo per inclusione e rispetto"

In questo mese, le comunità di diverse nazionalità presenti in Lombardia saranno le protagoniste di “Mundial 7”, la manifestazione calcistica promossa e organizzata da Asi Lombardia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e patrocinato dalla Commissione Europea e da Regione Lombardia. Si tratta di un torneo multietnico di calcio a sette che si svolgerà a al centro sportivo Olmi in zona Baggio e comprenderà anche una partita dedicata tutta al femminile. L’evento si articolerà in due giorni dedicati alla fase eliminatoria, per chiudere, sabato 30 settembre, con la fase finale. Le squadre che parteciperanno saranno sedici. L’iniziativa, unica nel suo genere, ha una forte valenza inclusiva e partecipativa all’altezza della realtà metropolitana . "L’evento mostra il potere che lo sport e il calcio hanno di far dialogare in ogni lingua e in maniera pacifica. È un importante contributo per l’integrazione sociale e il rispetto per il prossimo", ha dichiarato la Console di Uruguay e Decana dei Consoli, Veronica Crego Porley al sorteggio ufficiale del torneo organizzato al Consolato Svizzero .

Il progetto nasce per far incontrare persone di diversa provenienza: dalle comunità più radicate ai gruppi etnici più recenti ma ben inseriti, che compongono il ricco tessuto cittadino.

"Il Comitato Asi si impegna nella diffusione della pratica sportiva come elemento di benessere e civiltà organizzando eventi, seminari e corsi di formazione, – spiega il Presidente di Asi Lombardia, Marco Contardi – per favorire un incontro di culture che possa avvenire attraverso lo sport".

Elena Capilupi