Municipio e scuole più green

Scuole e municipio più green. "Gli edifici che ospitano la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado – spiegano orgogliosi dall’amministrazione comunale – sono stati infatti oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria volto a un miglior efficientamento energetico. Grazie ad un finanziamento assegnato dal Ministero della Transizione ecologica, sono stati infatti sostituiti tutti gli infissi delle scuole e adeguato l’impianto di illuminazione con lampade al led di ultima generazione le quali si spengono automaticamente all’uscita dell’ultima persona dall’edificio. Nella scuola dell’infanzia, inoltre, sono state sostituite anche le due caldaie con impianti ad alta efficienza e risparmio energetico. Gli interventi, estremamente puntuali ed eseguiti durante il periodo estivo per non intralciare l’attività didattica, sono stati finanziati con un contributo di 571 mila euro che il Comune di Castelplanio si è visto assegnare in forza di una qualità progettuale che gli ha permesso di essere inserito con ottimo punteggio nella graduatoria del bando ministeriale "Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica". Parte delle risorse sono state utilizzate anche per rinnovare gli infissi interni ed esterni della residenza municipale dove è stato installato un impianto fotovoltaico che garantisce energia ad impatto zero.

"Ringrazio l’assessore Giuseppe Montesi, il responsabile dell’ufficio tecnico Lorenzo Curzi e la struttura amministrativa - è la conclusione del sindaco Fabio Badiali - che, con un lavoro di squadra, hanno permesso di riqualificare le scuole e il Municipio".

sa.fe.