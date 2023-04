Municipio, no all’apertura degli uffici il sabato

Riapertura degli uffici comunali il sabato mattina per potenziare un servizio essenziale per i cittadini? Il primo cittadino dice no alla proposta del consigliere Danilo Silvi (Fratelli d’Italia). "Il sindaco Ghergo – spiega il consigliere di opposizione - ha espresso la sua contrarietà in quanto stanno riorganizzando gli uffici anche con un’assunzione di personale che dovrebbe dare più slancio all’attività dell’Ente. Non sono soddisfatto della risposta che mi ha fornito il sindaco – dice Silvi - in quanto c’è una forte richiesta da parte della popolazione di poter usufruire dei servizi anche di sabato visto che gran parte dei fabrianesi da lunedì al venerdì lavorano". Il consigliere chiede un "ripensamento e di programmare il lavoro dei dipendenti su una turnazione strutturata in modo tale che gli uffici siano aperti anche il sabato mattina" Con una seconda interpellanza in aula giovedì Silvi ha chiesto anche alla Giunta maggiore chiarezza sulla gestione dello stadio comunale Aghetoni che "è stato affidato ad una sola società". "Ciò ha creato un precedente" dice Silvi che ha espresso contrarietà a questo affidamento da parte del Comune. Via libera dell’aula al nuovo regolamento per l’utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del nostro Comune. E qui proprio il consigliere Silvi è stato l’unico ad aver votato in modo negativo: "Non sono contrario al volontariato, ma non concepisco il fatto che i cittadini che dedicano tempo, energia, denaro, e tanta cura, debbano addirittura pagarsi il certificato medico per poter essere iscritti in questo albo dei volontari. Ho chiesto, quindi, che il pagamento di questa quota sia o a carico del Comune o a carico dei medici di famiglia e non nei cittadini che investono il loro tempo".

"E’ stata approvata all’unanimità – commentano dal Pd cittadino dopo la seduta - l’istituzione del "Tavolo per l’accessibilità e la progettazione universale" contro le barriere architettoniche urbane. Proposta presentata dalla nostra maggioranza grazie, soprattutto, all’ottimo lavoro svolto dalla compagna Valeria Poeta, che è stata pubblicamente ringraziata anche dal presidente del Consiglio". Via libera dell’aula anche alla mozione relativa alla Proposta Toponomastica Femminile, la quale impegna l’amministrazione ad intitolare le prossime tre aree di circolazione a tre rilevanti figure femminili nonché intraprendere azioni amministrative volte a rispettare nel futuro la parità di genere nella toponomastica cittadina".

Sara Ferreri