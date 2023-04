Muore a 25 anni per un male: addio a Martina

Se n’è andata senza fare rumore ma lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha amata, di chi quella sua bellezza l’ha ammirata ogni giorno. Si è spenta l’altra sera all’ospedale di Torrette Martina Bignozzi, 25 anni, giovane numanese.

La ragazza era malata da diversi mesi e proprio al nosocomio dorico si stava curando per combattere quel male che alla fine non le ha lasciato scampo. Martina, fino all’ultimo istante, non ha mai perso il sorriso né la voglia di vivere, per se stessa, per la sua famiglia e per tutti coloro che l’hanno amata. Ha studiato all’istituto per mediatori linguistici, amava gli animali, tanto da iscriversi a un’associazione per la loro tutela, il pattinaggio artistico e i cosplay, la sua passione.

Nel lutto più profondo la mamma e la sorella. Il papà Gian Piero, che aveva aperto il Vinaio in piazzale Loreto ad Ancona, l’aveva perso nel 2018 a 59 anni, morto di cancro. Un lutto enorme per lei: "Mi manchi e mi mancherai per sempre", gli aveva scritto in un commovente post su Facebook.

Nel giorno del compleanno della mamma, il 10 dicembre scorso, aveva deciso di affidare ai social una bellissima dedica per lei: "Tanti auguri alla migliore mamma del mondo. Mi sei sempre stata vicino nel bene o nel male, non solo ora, in questo momento difficile, ma in ogni singolo momento della mia vita. Hai sempre creduto in me e mi hai sostenuta nelle mie passioni. Quando ero ricoverata a Torrette rimanevi fuori dalla finestra della mia stanza e parlavi con me al telefono fino a che non mi addormentavo a volte".

Le condizioni della giovane si sarebbero aggravate di recente. La zia Monika Bonifazi, commerciante numanese, le ha scritto: "Vola amore di zia, adesso sei libera". Tantissimi gli attestati di stima ricevuti dai familiari più stretti in queste ore di grandissimo dolore: "Ciao piccola grande donna, esempio di forza, dignità e portatrice di amore puro – scrive un’amica di famiglia -. Proteggi sempre la tua fantastica mamma e la tua preziosissima sorella. Aiutale a proseguire questa loro vita terrena orfane di te che sei stata il regalo più grande per chiunque ti abbia conosciuto. Ciao tesoro ci mancherai tantissimo".

Da stamattina la salma è visibile nella sala del commiato delle onoranze Bamiof di Sirolo. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa del Cristo Re di Numana.

Silvia Santini