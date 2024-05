Muore a 26 anni Matteo Mogiani: combatteva contro problemi di salute

Si è spento a soli 26 anni il cuore di Matteo Mogiani, giovane fabrianese che già dalla nascita combatteva contro gravi problemi di salute. Nella notte tra martedì e mercoledì, nel reparto di cardiologia di Torrette, si è spento per sempre il sorriso di Matteo circondato dall’affetto di familiari ed amici.

Matteo sin dalla nascita aveva avuto problemi cardiaci e più volte era stato sottoposto a intervento chirurgici in centri specializzati, l’ultimo il mese scorso. Ma ogni terapia è risultata purtroppo vana per questo ragazzo fabrianese, appassionato di informatica e circondato da amici veri che hanno cercato di stargli vicino fino all’ultimo e nonostante le sue difficoltà quotidiane.

Una vita spezzata troppo presto, una terribile notizia che ha lasciato tanti attoniti e sgomenti. Ricordandolo con amore ieri hanno annunciato la tragica notizia la mamma Patrizia con Luciano, il babbo Francesco, il fratello Marco, i nonni Silvano e Maria gli zii i cugini e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Sarà possibile rendere omaggio a Matteo oggi dalle 10 nella casa funeraria Infinitum in via Pietro Nenni 1/c di Fabriano. Domani l’ultimo saluto, muovendo alle 10:45 o dalla casa funeraria per la chiesa beata Maria Vergine della Misericordia dove alle 11 verrà celebrato il rito funebre. La salma, dopo la cerimonia, proseguirà per il tempo crematorio.

La famiglia, ringraziando per la partecipazione al lutto, chiede non fiori ma opere di bene.