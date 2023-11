Muore a 43 anni per una malattia. Addio alla veterinaria Ruggeri

Lutto a Genga, Serra San Quirico e nel comprensorio fabrianese: si è spento il sorriso dolce della dottoressa Chiara Ruggeri, morta a soli 43 anni per una malattia. Il decesso è sopravvenuto all’ospedale regionale di Torrette. Originaria di Genga, Chiara Ruggeri aveva uno studio veterinario molto apprezzato a Serra San Quirico stazione in via Aldo Capitini. "Era una splendida persona e un’ottima professionista" la ricorda chi l’ha conosciuta nel lavoro e nella vita privata. Chiara lascia nel dolore Flavia, la sua splendida figlia che adorava, il compagno Gabriele Salvatori insieme a sua mamma Anna, gli altri parenti e amici. Tanti per lei, stimata professionista e grande amante degli animali, i messaggi lasciati in rete, sui social network da parte dei familiari, degli amici ma anche dei suoi pazienti legati a lei per le cure dedicate ai loro cani. Messaggi di dolore e ricordi impressi nella mente di tanti che nelle ultime ore hanno appreso la tragica notizia.

"Chiara, le persone come te non muoiono per sempre, solo si allontanano da noi. Grazie per essere stata nella nostra vita" scrivono i familiari nell’annuncio funebre accanto alla foto di lei con un cane che adorava. Da stamattina alle 10 sarà possibile renderle l’ultimo saluto alla casa funeraria Infinitum Bondoni, via Nenni a Fabriano dove è stata allestita la camera ardente. Domani pomeriggio alle 15 il rito funebre sarà celebrato alla chiesa di San Vittore di Genga. Dopo la Messa la salma sarà sepolta nel cimitero di San Vittore di Genga. I familiari di Chiara Ruggeri in segno di vicinanza per la grave perdita non chiedono fiori, ma offerte all’Aido.