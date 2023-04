Muore a 63 anni nel suo laboratorio

Si è sentito male ieri mattina nel suo laboratorio della zona industriale del Cerretano di Castelfidardo. L’uomo, 63enne di Viterbo, Enrico Casciani, conosciuto nel mondo del surf per gli articoli sportivi che commercializzava per il lab Temavento, è morto sul posto. Vani i tentativi di rianimarlo. Il personale medico ha constatato la morte per cause naturali. La sua morte lascia un vuoto nella comunità, soprattutto tra coloro che lo stimavano per le sue grandi doti artigianali per la creazione di tavole da windsurf. La salma è in viaggio per tornare nella città laziale.