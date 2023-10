Muore dopo la doccia. Ex pallanuotista crolla per un malore in casa:. Fabrizio aveva 50 anni

Se n’è andato all’improvviso, un malore in bagno dopo la doccia. Presumibilmente un infarto, mercoledì sera a casa sua nel quartiere di Posatora, mentre era con la sua compagna Manuela. La chiamata al 118, l’intervento dei sanitari, i lunghi tentativi di rianimarlo, più di mezzora, tutto inutilmente. E’ morto così Fabrizio Pallucca, cinquantenne anconetano, ingegnere ed ex pallanuotista, persona conosciuta in città, soprattutto nel mondo delle piscine, non solo per i suoi trascorsi sportivi.

Aveva cominciato a giocare nelle file del Centro Nautico, poi confluito nella Vela Ancona, e con quest’ultima aveva centrato anche la prima e storica promozione in serie B, nel 1994. Poi negli anni successivi anche altre squadre, come il Tolentino e il Falconara, prima di appendere la calottina al chiodo, terminare gli studi, laureandosi nel 2005 in ingegneria meccanica ad Ancona, e cominciare a lavorare. Anche come pizzaiolo, lavoro in cui s’era fatto molto apprezzare, anche alla pizzeria La Fortezza, oggi chiusa.

Poi s’è dedicato completamente alla sua attività professionale ma mantenendo viva sotto la cenere del tempo la sua passione per il mondo della pallanuoto. Tant’è vero che nel 2022 s’era riavvicinato alla piscina, stimolato anche da alcuni ex compagni di squadra che a Pescara stavano organizzando una squadra master per partecipare ai campionati italiani, ed era tornato ad allenarsi per l’evento che poi s’è svolto nel luglio 2022 e a cui s’era presentato in gran forma. Era portiere ma aveva voluto a tutti i costi partecipare agli Italiani come giocatore di movimento, evidentemente della calottina rossa ne aveva avuto abbastanza. E poi era sempre stato un simpatico "creativo", con un carattere estroso e amichevole che lo aveva fatto sempre apprezzare nell’ambiente.

La notizia della sua morte improvvisa ha colto di sorpresa i tanti amici ed ex compagni di squadra di Ancona e dintorni, tanti i messaggi per lui sui social: "Tutta la Vela Nuoto Ancona si unisce al dolore della famiglia Pallucca e della compagna Manuela per l’improvvisa scomparsa di Fabrizio – ha scritto ieri la società sportiva dorica sulla sua pagina Facebook –. Fabrizio era uno di noi. Era sempre rimasto legato al mondo della pallanuoto e ai vecchi amici, tanto da partecipare lo scorso anno agli Italiani master di pallanuoto con la formazione di Pescara in cui militavano anche numerosi altri pallanuotisti che avevano giocato ad Ancona e più in generale nelle Marche. La sua perdita ci lascia un vuoto incolmabile".

Nella Vela del 1994 con Pallucca in porta giocava anche l’attuale presidente della società, Igor Pace, che lo ricorda così: "Fabrizio era un compagno di squadra, un amico. Tutti i portieri sono particolari e Fabrizio non era da meno, nel senso buono del termine, naturalmente.

L’ho visto crescere, prendere il posto di Lamberto Cerotti, ho seguito la sua crescita sia sportiva che personale. Poi ci siamo persi di vista per tanto tempo, ma s’era riavvicinato alla piscina con i master ed era sempre un piacere vederlo in acqua, dove tra l’altro voleva giocare in attacco. Provo un dolore immenso, il ricordo forte che ho di lui è di quando giocavamo insieme: era un talento precoce, fece delle stagioni straordinarie". Fabrizio Pallucca lascia la compagna, ma anche l’ex moglie di Jesi e il figlio minore. Ora l’esame autoptico dovrà stabilire con certezza la causa del decesso.