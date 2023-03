Muore dopo lo schianto: domani l’addio a Davide

CASTELFIDARDO

Si celebreranno domani alle 15.30 nella chiesa Ss. Annunziata delle Crocette i funerali di Davide Dini, il 24enne di Castelfidardo ricoverato venerdì mattina in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette e deceduto alle 23 quella sera. Ieri si è svolta l’ispezione cadaverica al nosocomio regionale e soltanto nel tardo pomeriggio la restituzione della salma alla famiglia per la celebrazione funebre.

Il suo cuore si è fermato dopo poche dall’arrivo all’ospedale dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Era già in condizioni critiche. Fatale l’incidente avvenuto verso le 8, quando in sella alla sua moto si è scontrato con una Fiat 500 in via Che Guevara, non distante dal centro abitato di Acquaviva.

Per la donna alla guida della macchina, 50enne anche lei di Castelfidardo, non si ravvisano gli estremi per procedere con l’accusa di omicidio stradale. In tantissimi si sono rivolti ai familiari per l’ultimo saluto, la mamma Mariavittoria, il papà Giovanni e i due fratelli maggiori. Venerdì mattina, come tutti i giorni, Davide stava raggiungendo il posto di lavoro in un’azienda di infissi del posto.

Non sapeva che l’appuntamento con il più tragico dei destini lo attendeva a pochi metri da casa sua. E’ stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma non è bastato. I politraumi interni però erano troppo estesi, lo schiacciamento del torace importante, e la sera il cuore non ha retto. La salma è esposta nella casa funeraria Re di Osimo, in via dei Tigli, da oggi pomeriggio alle 14. Il 24enne sarà tumulato nel cimitero fidardense dove il corteo arriverà dalla chiesa.