Muore dopo l’operazione: "Medici senza colpe". Un’altra assoluzione

Operata all’anca muore dopo otto giorni. Il caso si era verificato a Villa Igea e ha portato un chirurgo a processo, poi assolto però a maggio del 2023, e un altro medico a rischiare un rinvio a giudizio per omicidio colposo e per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. La paziente che ha perso la vita era una donna di 58 anni, di Ostra. Operata il 23 maggio del 2018 era deceduta il 31 maggio dello stesso anno (all’ospedale di Torrette dove nel frattempo era stata trasferita) perché durante la convalescenza post intervento era caduta in bagno, a Villa Igea, mentre si trovava ancora ricoverata nella casa di cura privata di via Maggini, battendo la testa e finendo in coma. La caduta era avvenuta il 25 maggio, due giorni dopo l’operazione, mentre si trovava da sola in bagno. Per quella perdita i familiari avevano fatto un primo esposto in Procura per chiedere di approfondire il contesto in cui la paziente era morta e arrivando a portare a processo per omicidio colposo il chirurgo che aveva operato la 58enne. Il 30 maggio del 2023 però il giudice Carlo Cimini ha assolto il professionista, "perché il fatto non sussiste", che all’epoca dell’intervento era un collaboratore esterno della struttura che prestava la sua opera. L’assoluzione del primo ha portato il marito della defunta, rappresentato dall’avvocato Ruggero Tomasi, a fare una seconda denuncia per il chirurgo ortopedico di Villa Igea, un dipendente diretto, 42enne, indicato come secondo operatore nell’operazione chirurgica eseguita sulla paziente e dipendente del reparto dove era rimasta ricoverata la 58enne. Stando all’accusa il secondo operatore avrebbe omesso di informare adeguatamente la paziente e i suoi congiunti sul comportamento post operatorio da tenere riguardo al non fare spostamenti e a non alzarsi dal letto da sola. Ieri mattina il 42enne ha affrontato l’udienza preliminare, difeso dall’avvocato Elena Martini dello studio Martini-Bolognini, e la giudice Francesca De Palma ha emesso un non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. E’ stata esclusa ogni forma di responsabilità per l’intervento subito dalla paziente che non è deceduta per l’operazione avuta il cui esito tra l’altro era stato positivo.