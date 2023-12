Muore dopo quattro mesi di lotta:. Raul Rossetti era stato investito

Ha lottato a lungo ma dopo quattro mesi e mezzo, ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere per sempre. È morto all’ospedale di Senigallia dove era stato trasferito nei mesi scorsi il gigante buono Raul Rossetti, 62enne jesino (originario di Ostra) travolto da un’automobile la sera del 31 luglio scorso, attorno alla mezzanotte, all’inizio della salita di Borgo Garibaldi (incrocio con via Setificio). Raul in quella calda sera d’estate era in giro con il suo adorato cane Pedro come amava fare ogni giorno quando è stato travolto da un’auto condotta da una giovane che probabilmente sarà indagata per omicidio stradale. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette, Raul è entrato in coma e ha lottato a lungo per la vita nel reparto di terapia intensiva. L’investimento è accaduto pochi minuti prima della mezzanotte all’incrocio tra via Setificio e l’inizio della salita di borgo Garibaldi, una zona tra le più pericolose in città. Raul Rossetti, di mestiere corriere espresso per una ditta artigiana, personaggio dalla battuta sempre pronta e molto noto in città, stava attraversando la strada con il suo cane quando è stato travolto.

Raul, gigante buono, era una persona molto solare e girava spesso nelle zone popolari fermandosi a chiacchierare del più e del meno, con amici e conoscenti. Centinaia in poche ore in rete i messaggi di cordoglio per la sua famiglia e di ricordo per lui. "E anche tu te ne sei andato, ora stai insieme a mamma" è stato il messaggio del fratello Lucio ieri mattina sui social. "Hai lottato fino all’ultimo ma non e l’hai fatta. Mancherai a tante persone. Ciao gigante buono", aggiunge dai social Elisabetta. Sono in tanti in queste ore a ricordare la bontà oltre alla simpatia del 62enne. La notizia del decesso del gigante buono, ieri, in poche ore ha fatto il giro della città, gettando tanti nello sconforto. Raul Rossetti era conosciutissimo in città e non solo, una persona solare, un ‘compagnone’ che amava regalare sorrisi e battute. Tantissime in questi mesi le preghiere per lui, in tanti speravano di rivederlo, prima o poi, girare per la città con il suo amato Pedro che aveva adottato al canile sanitario, donandogli tanto amore e serenità.

Pedro dopo un tam tam in rete, nelle scorse settimane, ha trovato una nuova famiglia. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia e saranno fissati probabilmente oggi i suoi funerali. Intanto si potrà salutare il caro Raul dalle 9 di oggi nella ’Casa Funeraria Casci Ceccacci’ a Passo Ripe di Trecastelli, in via Matteotti 9.

Sara Ferreri