Muore in bici: domani i funerali di Francesco

Domani alle 14,30 a Marzocca l’ultimo saluto a Francesco Lignola, l’11enne morto mercoledì dopo l’urto avvenuto tra la sua mountain bike e la Volksawen Passat, all’incrocio tra via della Resistenza e via Liguori.

Ieri la salma è tornata a disposizione dei familiari. Il Pm non ha ritenuto necessario effettuare l’autopsia, richiesta dai familiari di Francesco. Un evento che ha scosso l’intera comunità: giovedì sera, ventiquattr’ore dopo l’incidente, in tantissimi hanno partecipato ad una fiaccolata per ricordare il giovane che da una settimana aveva iniziato a frequentare la prima media della scuola Belardi di Marzocca.

Pensieri e ricordi lasciati dagli amici, a papà Filippo è stato regalato un delfino di peluche: Francesco era un Esordiente della squadra Vela Nuoto Ancona e si allenava nella piscina di Chiaravalle, l’impianto resterà chiuso nel giorno dei funerali. Presidente, Coach e associati sono rimasti molto colpiti dall’accaduto e hanno mostrato la loro vicinanza ai genitori di Francesco fin dai primi momenti. Anche quel giorno i suoi compagni di squadra si allenavano, mentre l’11enne è rimasto a casa e dopo la scuola e i compiti era uscito per un giro in bicicletta nella frazione insieme ad alcuni amici, l’incidente è avvenuto sotto gli occhi di uno di loro che è fortunatamente rimasto illeso. Le condizioni di Francesco erano disperate, i soccorritori appena intervenuti hanno cercato di stabilizzare il ragazzino e ne hanno predisposto il trasporto all’ospedale di Torrette di Ancona in eliambulanza, ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità della frazione, dove in tanti si sono stretti ai genitori di Francesco.

I compagni di scuola hanno invece ricevuto la visita della psicologa e di don Andrea Franceschini, parroco della frazione. Nel luogo dell’incidente, in molti hanno portato fiori, un peluche è stato invece appeso ad un palo, accompagnato da una lettera con parole di conforto rivolte ai genitori. Il nonno di Francesco, Pietro Lignola, ex presidente della Corte di Assise d’Appello di Napoli, ha ringraziato per il grande affetto dimostrato in questi giorni: "Ringrazio tutti gli amici che mi sono stati vicini in queste tristissime giornate. Sono tantissimi, troppi perché possa ringraziarli uno per uno. Io sono prostrato: posso solo pregare Dio perché accolga Francesco nel Paradiso dei fanciulli, sicché ci possa guardare dall’alto con l’affetto che ci dimostrava quando era vivo".