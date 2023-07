Muore l’adorata moglie e lui si spegne a 94 anni un mese dopo

Quando la sua amata moglie se n’è andata si è spento anche lui. Una storia strappalacrime la loro, che sta facendo commuovere tutta Osimo e la loro frazione, San Biagio. Gino Bonifazi si è spento a 94 anni martedì scorso. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Biagio, la stessa che il 10 giugno, poco più di un mese prima, aveva accolto la cerimonia funebre della moglie Giulia Borra, deceduta a 87 anni. Il funerale è stato celebrato due giorni dopo la sua scomparsa. Una vita insieme la loro, sempre circondati dall’amore, votati al lavoro, ai sacrifici, godendo di tutta la bellezza della grande famiglia cui hanno dato origine. La dipartita della donna è stato un dolore grande da sopportare per il 94enne dopo averla salutata per l’ultima volta. Addolorati i due figli, che hanno perso mamma e papà nel giro di pochissimo, e tutti i parenti stretti. Le loro salme sono state sepolte vicine nel cimitero della frazione dove abitavano, insieme per sempre.